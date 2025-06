Vitória anuncia Gustavo Vieira como novo executivo de futebol

Gustavo Vieira assume cargo de executivo no Vitória - Foto: Reprodução / Instagram - @ecvitoria

O Esporte Clube Vitória oficializou neste sábado, 31, a contratação de Gustavo Vieira como novo Executivo de Futebol. O dirigente, com passagens por clubes de expressão como Santos e São Paulo, assume o cargo com a missão de reformular o elenco visando o restante da temporada — incluindo a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e as fases finais da Copa do Nordeste.

Advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP), com especia7lização em Gestão do Esporte pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Gustavo Vieira chega ao Rubro-Negro baiano motivado e determinado a entregar resultados à torcida.

“Estou muito motivado e feliz em ser convocado para esse desafio. Defender as cores do Vitória é uma honra para qualquer profissional do futebol. Tenho certeza de que faremos um grande trabalho que atenderá às expectativas da Nação Rubro-Negra”, declarou o novo dirigente.

Com sua chegada, Manoel Tanajura Neto retorna ao cargo de Gerente de Futebol do clube. Gustavo já foi apresentado à delegação rubro-negra, que está concentrada em São Paulo para enfrentar o Corinthians neste domingo, 1, e acompanhará a equipe diretamente na Neo Química Arena.

Filho de Socrátes e sobrinho de Raí

Filho do eterno ídolo corintiano Sócrates, Gustavo Cecílio Vieira de Oliveira, de 47 anos, carrega o futebol no DNA. Seguindo os passos do pai, que brilhou com a camisa da seleção brasileira nas Copas de 1982 e 1986, Gustavo também teve sua trajetória nos gramados. Atuou nas categorias de base do São Paulo, defendeu a seleção brasileira universitária nos Jogos Mundiais de Palma de Mallorca, em 1999, e chegou a jogar profissionalmente pela Portuguesa. No entanto, preferiu trocar o campo pela carreira acadêmica. Além de herdeiro de Sócrates, Gustavo é sobrinho de Raí, outro nome lendário do futebol brasileiro e do São Paulo.