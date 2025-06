Fábio Mota anuncia contratação de novo executivo de futebol no Vitória

Fábio Mota, presidente do Vitória, durante a entrevista coletiva desta sexta, 30 - Foto: Reprodução/YouTube

Durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 30, Fábio Mota anunciou "mudanças drásticas" em meio a crise no Vitória. O presidente rubro-negro revelou que vai contratar um novo executivo de futebol. Manoel Tanajura Neto deixa o cargo.

A medida que nós já tomamos e que a gente deve anunciar nos próximos dias, é um novo executivo de futebol para o clube. Fábio Mota, presidente do Vitória

Mesmo pressionado pela má fase, o técnico Thiago Carpini segue no comando da equipe rubro-negra. O Leão da Barra venceu apenas quatro dos últimos 21 jogos, o que culminou em grandes insucessos: as eliminações na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, a perda do título do Campeonato Baiano e a entrada na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Além disso, o presidente do Vitória garantiu que chegadas e saídas de atletas vão acontecer após a paralisação do Campeonato Brasileiro. Mota falou em "corrigir o rumo" e melhorar nas competições restantes, citando uma briga por título na Copa do Nordeste.

Nós vamos corrigir esse rumo. Vamos contratar novas peças. Na volta do Campeonato Brasileiro, a partir do dia 27 de julho, teremos apresentação de novos atletas e saídas. Nós vamos recuperar o tempo perdido e salvar o ano, fazer um grande Brasileiro e brigar sim pelo título da Copa do Nordeste. Fábio Mota, presidente do Vitória

Fábio Mota reconheceu o mau momento e afirmou que "algumas contratações não deram certo". O presidente, no entanto, manteve seu discurso sobre fazer mudanças com "cuidado e responsabilidade".

"Temos que ter cuidado, responsabilidade e discernimento para tomar atitudes em um clube do tamanho do Vitória. Não podem ser atitudes irresponsáveis sem pensar e serem tomadas de uma hora para a outra", pontuou.

Mota também admitiu a frustração com a dolorida queda na Copa Sul-Americana "da maneira que foi". O dirigente, que afirmou ter "planejado coisas maiores" para a competição continental, falou ainda em "assumir responsabilidades" e buscar corrigir erros.

"Nós tínhamos expectativas maiores na Copa Sul-Americana, planejamos coisas maiores. Infelizmente, tem coisas que acontecem que não estão no script, que não estão planejadas, e aconteceu. Agora é assumir as responsabilidades devidas, que precisam ser assumidas, e sair da situação. Virar a chave. Nosso foco agora é a Série A e a Copa do Nordeste. Virar a chave, corrigir os erros e melhorar a equipe", finalizou Fábio Mota.

O próximo compromisso do Vitória será contra o Corinthians, neste domingo, 1º, pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola na Neo Química Arena às 18h30.