Vantagem ou desvantagem? Vitória não venceu nenhum jogo com um homem a mais em 2025

Jogadores do Vitória no gramado do Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Eliminado da Copa Sul-Americana na última quarta-feira, 28, o Vitória voltou a jogar com um homem a mais que seu adversário. Assim como nas outras três oportunidades que isso aconteceu, o Leão da Barra não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e tropeçou, dessa vez em derrota para o Universidad Católica.

O Vitória se viu em um 11 x 10 duas vezes contra o Bahia e mais duas diante do time equatoriano. Foram duas derrotas e dois empates nessas partidas, sendo que este recorte inclui, além da queda na Sul-Americana, a perda do título do Campeonato Baiano.

Nos dois primeiros jogos com um jogador a mais, o Vitória passou boa parte dos minutos com igualdade numérica. Já nos dois confrontos mais recentes, jogou a maior parte do tempo contra 10 jogadores adversários, por mais de 70 minutos em ambas as oportunidades.

Partidas em que o Vitória teve um homem a mais na temporada:

Vitória 1 x 1 Bahia - Campeonato Baiano - um a mais desde os 48' do segundo tempo

Vitória 1 x 1 Universidad Católica - Copa Sul-Americana - um a mais desde os 19' do segundo tempo

Bahia 2 x 1 Vitória - Campeonato Brasileiro - um a mais entre os 5' do primeiro tempo e os 26' do segundo

Universidad Católica 1 x 0 Vitória - Copa Sul-Americana - um a mais desde os 15' do primeiro tempo

Apesar de mais um insucesso após uma expulsão do Católica, o técnico Thiago Carpini considerou, novamente, que o problema do time foi não converter em gols as chances criadas.

Criamos diversas oportunidades. No primeiro tempo, tivemos duas ou três oportunidades. No segundo tempo, outras duas muito claras, que nós precisávamos ser mais eficientes. Essa falta de eficiência nos custou o resultado, não só hoje, com a eliminação na Sul-Americana, mas também no nosso desempenho no Campeonato Brasileiro. Thiago Carpini, técnico do Vitória

Thiago Carpini, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O outro lado da moeda

Apesar de não ter vencido os jogos que atuou com um homem a mais, o Vitória foi pela contramão e derrotou o Vasco da Gama quando teve Matheuzinho expulso logo no primeiro tempo.

Mesmo jogando por 67 minutos em desvantagem numérica, o Leão da Barra conseguiu uma virada épica no Barradão. Renato Kayzer marcou dois gols e foi o grande destaque da vitória rubro-negra.

Renato Kayzer marcou dois gols e foi o grande destaque da vitória rubro-negra contra o Vasco | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O próximo compromisso do Vitória será contra o Corinthians, neste domingo, 1º, pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola na Neo Química Arena às 18h30.