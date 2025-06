Erro bizarro faz o Vitória 'se eliminar' da Sul-Americana; assista

Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória se classificava para a próxima fase da Copa Sul-Americana com o empate sem gols diante do Universidad Católica até os 34 minutos do 2º tempo, mas após um lance bizarro protagonizado pelo goleiro Lucas Arcanjo, o Rubro-Negro 'se eliminou' do torneio.

Assista o lance:

🚨 GOOOL!

⚽️ Gabriel Baralhas (Gol Contra)

Católica [1] - O Vitória



[Sul-americana]

pic.twitter.com/ydHJJMHegb — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) May 29, 2025

Atuando com um jogador a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, o Vitória não mudou a estratégia mesmo após a expulsão e seguiu tentando explorar contra-ataques na altitude de Quito. Com o revés, o Leão caiu para terceira posição do Grupo B e deu adeus à competição continental.

Há três jogos sem vencer na temporada, o Leão busca a reabilitação no próximo domingo, 1º, às 18h30, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.