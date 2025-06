Vitória faz preparação especial para enfrentar a altitude no Equador

Vitória montou protocolo especial para enfrentar altitude de Quito na Sul-Americana - Foto: Divulgação | ECVitória

Se o Vitória não conseguir um resultado positivo diante do Universidad Católica, do Equador, não será por falta de preparação. Buscando uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana, o Rubro-Negro realizou um protocolo especial para que os jogadores não sofram com a altitude de 2.850 metros acima do nível do mar da cidade Quito, palco do confronto desta quarta-feira, 28.

A preparação foi iniciada ainda no Brasil, com pesquisas que contaram com a participação de clubes e profissionais que já passaram por esse processo. Além disso, o Leão fez mudanças na parte nutricional e na preparação física para que os jogadores chegassem ao Estádio Olímpico Atahualpa com o melhor estado possível.

O Departamento Médico do Vitória também se movimentou para o confronto diante do Universidad Católica. Dois dias antes da viagem para Quito, jogadores e membros da delegação foram medicados e participaram de outros métodos que auxiliaram na estadia no Equador.

