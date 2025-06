Vitória fará sua primeira partida internacional no Equador na história

Leão da Barra disputa pela sexta vez a Copa Sul-Americana - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória visita o Universidad Católica-EQU, logo mais às 21h30, no Estádio Olímpico de Atahualpa, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Rubro-negro baiano que luta por classificação para os playoffs da competição, vai a atuar no Equador em uma competição internacional pela primeira vez em sua história.

Esta será a sexta partida oficial internacional do Leão da Barra fora de casa. O Vitória atuou contra Sportivo Luqueño-PAR e Lanús-ARG (Copa Conmebol de 1997), River Plate-URU (2009) e Atlético Nacional-COL (2014).

As duas últimas foram o empate sem gols contra o Defensa Y Justicia-ARG, em Buenos Aires, e a vitória contra o Cerro Largo-URU, em Montevidéu.

Essa é a sexta participação do Vitória na Copa Sul-Americana. O rubro-negro baiano é o primeiro clube nordestino a disputar a competição continental e o segundo com mais aparições, ficando atrás justamente do arquirrival Bahia, que tem oito.

O que o Colossal precisa para se classificar?

Para avançar na segunda posição do grupo B, o Vitória precisa vencer ou até mesmo empatar o jogo. Contudo, no caso de empate, vai depender do resultado do confronto entre Defensa y Justicia e Cerro Largo, ambos com quatro pontos. Caso tenha um vencedor neste embate, se classificará na segunda posição e eliminará o Leão.