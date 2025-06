Vitória aposta em novidades e está escalado de olho na Sul-Americana

Janderson, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Sem o atacante Renato Kayzer à disposição, o técnico Thiago Carpini teve que se virar para escalar o Vitória nesta quarta-feira, 28. Para enfrentar o Universidad Católica, do Equador, o Rubro-Negro irá a campo com Janderson entre os titulares e uma formação com três zagueiros, em jogo marcado para logo mais às 21h30, no Estadio Olímpico Atahualpa, em Quito, na Copa Sul-Americana.

Buscando a vaga na próxima fase da competição continental, o Leão vai a campo com: Lucas Arcanjo, Edu, Lucas Halter e Zé Marcos; Claudinho, Baralhas, Ronald, Matheuzinho e Jamerson; Lucas Braga e Janderson.

Já classificado para o mata-mata da Sul-Americana, o Universidad Católica recebe o Vitória com: Johan Lara, Gregori Anangonó, Luis Canoas, Ariel Mosqueta, Daykol Romero, Luis Moreno, Rooney Troya, Andrés Rodriguez, Ismael Dias, Azarias Londono e José Farjado.