Vitória visita o Criciúma pelo acesso à Série A do Brasileirão Sub-20

Time Sub-20 do Vitória está próximo de conquistar o acesso a elite da categoria - Foto: Karla Porto / EC Vitória

O Vitória está a dois jogos de conquistar um feito importante em suas divisões de base: o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro Sub-20. Classificado para a semifinal da competição, o Leão da Barra enfrenta o Criciúma, nesta quarta-feira, 28, às 15h, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, em jogo único. A vitória garante ao vencedor um lugar na elite da categoria em 2026.

Campanhas sólidas e classificação com autoridade

Antes de chegar à fase decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Vitória terminou a primeira fase da competição na liderança do grupo A, com 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Na fase anterior, derrotou a Ponte Preta por 2 a 0, na Toca do Leão.

Do outro lado, o Criciúma também chega com moral. Os catarinenses superaram o Goiás por 1 a 0, no CT Antenor Angeloni, e avançaram com a segunda melhor campanha do Grupo B, onde conquistaram 16 pontos, com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota.

O técnico Laelson Lopes não terá o goleiro Davi Barbosa e o zagueiro Kauan, que foram incorporados ao time principal que enfrenta o Universidad Católica-EQU, pela Copa Sul-Americana.