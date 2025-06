Renato Kayzer desfalca o Vitória na Copa Sul-Americana; saiba motivo

Renato Kayzer não vai enfrentar o Universidad Católica pela Copa Sul-Americana - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com três gols em seus primeiros três jogos pelo Vitória, Renato Kayzer não vai participar da partida decisiva contra o Universidad Católica, pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, 28. O atacante não foi inscrito na competição até o prazo máximo dado pela Conmebol.

Mesmo fora do último jogo da fase de grupos, Kayzer ainda poderá jogar a Sul-Americana se o Leão da Barra avançar para os playoffs. Apesar do prazo de inscrições ter sido encerrado no dia 28 de março, o centroavante pode entrar na vaga de outros atletas da primeira lista.

Além de jogadores da base que não estão sendo utilizados pelo técnico Thiago Carpini, o camisa 79 pode ocupar os lugares do zagueiro Camutanga e do volante Thiaguinho, atletas que nem sequer estão mais no clube.

O Vitória decide a vida na Copa Sul-Americana contra o Universidad Católica às 21h30 da próxima quarta, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Dependendo apenas das próprias forças para garantir a classificação, o Leão da Barra pode avançar mesmo em caso de tropeço.