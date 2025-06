Carpini convoca 24 atletas para encarar o Universidad Católica-EQU

Delegação rubro-negra durante o embarque para o Equador - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A delegação rubro-negra embarcou rumo ao Equador, palco do jogo contra a Universidad Católica de Quito, marcado para esta quarta-feira, 28, às 21h30, no Estádio Olímpico de Atahualpa, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O técnico Thiago Carpini convocou 24 jogadores para a viagem. A novidade foram as inclusões do goleiro Davi Barbosa, do zagueiro Kauan e do atacante Felipe Cardoso. Recuperado de lesão muscular, o atacante Fabri também é opção.

Em contrapartida, o lateral-esquerdo Maykon Jesus e o centroavante Renato Kayzer não foram inscritos na competição e ficam em Salvador. Outro que não viajou é o zagueiro Neris, que está em recuperação de lesão muscular.



Após vencer o Cerro Largo-URU pelo placar mínimo fora de casa, o Leão da Barra ocupa a segunda colocação do grupo B da Copa Sul-Americana, com apenas seis pontos somados, com uma vitória, três empates e uma derrota em cinco jogos disputados.

Veja a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o Universidad Católica de Quito no Equador:

Goleiros: Alexandre Fintelman, Davi Barbosa e Lucas Arcanjo

Laterais: Claudinho e Jamerson

Zagueiros: Edu, Kauan, Lucas Halter e Zé Marcos

Volantes: Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller e Ronald

Meias: Matheuzinho e Wellington Rato

Atacantes: Carlinhos, Carlos Eduardo, Erick, Fabri, Felipe Cardoso, Gustavo Mosquito, Janderson, Léo Pereira, Lucas Braga e Osvaldo