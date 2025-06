Neymar publica vídeo para fãs de Salvador: "Obrigado pelo carinho"

Neymar no gramado do Barradão - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Após participar do triunfo do Santos diante do Vitória, neste domingo, 25, Neymar Jr. publicou um agradecimento para os torcedores que encheram o Estádio Manoel Barradas para acompanhar a partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Obrigado pelo carinho Salvador", escreveu o craque em seu perfil oficial no Instagram. Neymar entrou em campo já no segundo tempo e atuou por 26 minutos, sem grande destaque. Seu principal lance foi uma boa cobrança de falta defendida pelo goleiro Lucas Arcanjo.

Neymar foi tietado por diversas pessoas no gramado do Barradão, como gandulas, crianças e até jogadores do Leão da Barra. Além disso, o camisa 10 do Peixe também fez questão de saudar os torcedores na arquibancada.

No total, 27.515 torcedores marcaram presença no jogo entre Vitória e Santos, duelo direto na parte de baixo da tabela. Melhor para o Peixe, que saiu vencedor com gol do atacante Guilherme.

Fora da Seleção Brasileira

Um dos principais jogadores do país nos últimos anos, Neymar ficou de fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção. O comandante italiano explicou que conversou com o craque sobre a escolha, que não foi feita exatamente por critérios técnicos.

"Nesta convocação eu tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todos sabem que Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Infelizmente, atualmente temos muitos jogadores que sofrem lesões e que não podem estar na Seleção, como Neymar. O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos e logicamente, no caso específico de Neymar, contamos com ele", pontuou Ancelotti.

Carlo Ancelotti chega à Seleção Brasileira | Foto: Rafael Ribeiro/CBF