Neymar compra mansão milionária para mãe da filha; saiba valor

Aamanda e Neymar são pais de Helena - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Neymar Jr comprou uma mansão para Helena, sua filha com a modelo Amanda Kimberlly. Segundo informações do portal de Leo Dias, a casa fica localizada no condomínio de luxo Alphaville, em São Paulo.

Ainda de acordo com fontes próximas ao atleta, o imovel custou o montante de R$ 5,5 milhões. A casa possi cinco quartos com suítes, piscina, horta, espaço para brinquedoteca, duas cozinhas, sendo uma interna e uma externa, além de um jardim vertical.

Entretanto, o local passará por uma reforma antes da mudança da modelo, que visitou o espaço neste fim de semana, e da herdeira do atleta, que também é pai de Davi Lucca, Mavie e Mel, fruto dos relacionamentos com Carol Dantas e Bruna Biancardi.

Titia vizinha

Quem também mora no mesmo condomínio é Rafaella Santos, irmã de Neymar e madrinha de Helena. A morena possui uma mansão na região de luxo de São Paulo, onde ficará ainda mais próxima da sobrinha.

Recentemente, ela compartilhou novos registros ao lado da garotinha. Vale lembrar que a famosa possui o nome dela tatuado no braço, juntamente com o de Mavie e Davi Lucca, representando o amor pelos sobrinhos.

Onde Amanda e Helena moravam?

Desde que confirmou a paternidade de Neymar, Amanda e Helena se mudaram para um apartamento na capital paulista, que pertencia a Carol Dantas, mãe do primogênito do atleta do Santos.

Amanda chegou a exibir parte da decoração do local, que ainda continha o nome do garoto na parede. “O quarto era do Davi, não tirei o nome dele porque a Helena adora as cores, não terminei a decoração e optei por deixar assim, não está me incomodando, muito menos ela, não deveria virar um incômodo pra terceiros”, disse ela.