Programa da Globo debocha de Virginia Fonseca: “Rainha da BETeria”

A influenciadora foi citada no programa - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

O programa Fantástico, da TV Globo, deu o que falar nas redes sociais neste domingo, 25, após debochar da convocação da influenciadora Virginia Fonseca para assumir o posto de Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio.

A atração dominical exibiu um videoclipe com um samba enredo criado especialmente para falar da loira, que é esposa do cantor Zé Felipe. Na letra, a canção citava o envolvimento da moça com casas de apostas e jogos de azar, conhecidos popularmente como Bets, que a levaram a participar de uma CPI há algumas semanas.

“Tem aposta nova na folia, é a Rainha da ‘BETeria' Que transformou em Carnaval a CPI/ Pode apostar que é por amor que ela está aí/ Bet, bet, bet, bet forte o tamborim/ Nunca vi uma rainha que amasse samba assim/ Bet, bet, bet, bet forte o tamborim/ Põe tigrinho na avenida pra rolar mais um din din”, diz a música.

TV Globo e as campanhas para bets

Apesar da repercussão positiva em torno da gravação, a TV Globo recebeu alguns ataques de internautas nas redes sociais após a divulgação do hit de Virginia. Os usuários da rede social ‘X’ relembraram que a emissora já exibiu diversas campanhas de casas de apostas em seus programas e horários de intervalo.

“Mas Serena, você passa propaganda de Bet em quase todos os intervalos comerciais rsrsrs”, escreveu um usuário . “Aí, logo depois entra um comercial da Bet Nacional hahaha hipócritas! Quero ver a Virginia metendo um processo em vocês!”, disparou outra.

Segundo informações do colunista Daniel Castro, do portal ‘Notícias da TV’, a Globo recebeu cerca de R$ 600 milhões com as propagandas das bets em 2024. Só o Sport TV recebeu cerca de R$ 120 milhões deste média com os anúncios.

Em 2025, a estimativa é que o canal da família Marinho acumule mais de R$ 1 bilhão com as propagandas das bets, que levaram Virginia Fonseca a uma audiência polêmica com senadores.

Virginia na CPI das Bets

A passagem de Virginia pela CPI das Bets deu o que falar nas redes sociais. Convidada para depor no dia 13 de maio, a influenciadora digital chegou ao senado utilizando uma camisa de moletom com o rosto da filha do meio, Maria Flor, e um copo Stanley.

A escolha da roupa da influenciadora causou estranheza nos internautas, que a acusaram de utilizar uma estratégia para tentar passar a imagem de inocência com relação aos supostos crimes cometidos por ela ao divulgar as plataformas de jogos de azar.

Durante a comissão, Virginia também virou meme ao confundir o canudo de seu copo com o microfone e acabar sugando o aparelho, percebendo o erro logo em seguida e rindo da situação.