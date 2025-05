Virginia Fonseca é anunciada oficialmente como Rainha de Bateria

Virginia foi anunciada oficialmente nesta quinta-feira - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

É oficial! Virginia Fonseca é a nova Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio. A influenciadora digital foi anunciada oficialmente pela agremiação nesta quinta-feira, 22, durante uma visita dela ao barracão da escola, localizado no Rio de Janeiro.

Emocionada com o título, que antes pertencia a atriz Paolla Oliveira, a esposa do cantor Zé Felipe imitou uma nota oficial e declarou que está muito feliz e se dedicará para representar a escola com excelência na Marquês de Sapucaí.

“Sei que a agremiação gosta de inovar e não tem medo de se arriscar, e temos isso em comum. Estou aqui, para mais este desafio da minha vida, disposta a aprender… Aprender e aprender. Comunidade de Caxias, conte com minha dedicação, porque eu conto com a ajuda de vocês. Grande Rio, obrigada por esta oportunidade e, saibam, aqui tem uma pessoa que não vai medir esforços para honrar estar à frente da bateria”, disse ela.

A loira ainda fez um post em seu perfil do Instagram utilizando uma blusa com as cores da escola e agradecendo a oportunidade. “Alô, Comunidade de Caxias! Muita honra de chegar aqui e estar junto com vocês na GRANDE RIO. Que seja o início de uma história linda. O nosso Carnaval já começou! Toda honra e glória a Deus, 2025 É NOSSO e 2026 também”, escreveu.

Anúncio da Grande Rio

O presidente de honra da Grande Rio, Jayder Soares, também se pronunciou sobre a escolha de Virginia para substituir Paolla Oliveira e afirmou que a loira trará seus 58 milhões de seguidores para torcerem pela escola em 2026.

“Nova rainha de bateria da Grande Rio, com muita honra. Virginia, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Nós estamos muito felizes com você aqui na Grande Rio e no mundo inteiro também vai estar feliz”, disse ele ao receber a loira.

Em entrevista ao portal de Leo Dias, ele garantiu que Virginia contribuirá muito com a escola. “Agora é tudo oficial, é de verdade. Ela é linda, maravilhosa, vai dar show de samba, vai fazer tudo que for possível. E ela está a fim. Quando a pessoa está a fim, não tem problema nenhum. Muito animado e são 54 milhões de seguidores dela que agora também vão torcer pela Grande Rio”, reforçou.

Jayder também alegou que Paolla não saiu da escola, mas deu um tempo dos desfiles carnavalescos para se dedicar a outras coisas. “A Paolla não saiu da Grande Rio. Ela é apaixonada pelo samba, apaixonada pela Grande Rio e só está dando um tempo, porque ela precisa, tem problemas pessoais para resolver. Ela acha que poderia atrapalhar o Carnaval com os problemas dela, então ela pediu pra dar um tempo, mas ela vai tá na avenida com a gente”, disparou.

“Ela vem de qualquer coisa. Pode ser rainha de honra. Ela manda na Grande Rio, tá gata? Ela é a dona do meu coração e de todos nós aqui”, concluiu ele, deixando claro o carinho que sente pela atriz global.

Chuva de críticas

Entretanto, o anúncio de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio não agradou muito o público que acompanha a escola há anos. Nos comentários das publicações da escola, diversos internautas criticaram a escolha da influenciadora para o título e alegaram que ela não tem nenhum tipo de intimidade com a comunidade que vive para a agremiação.

“Ainda dá tempo de cancelar isso, pelo amor de deus, grande rio!!”, implorou um seguidor. “De Paolla Oliveira para Virginia! P*ta que pariu. O início da decadência”, alegou outro. “Tiraram uma atriz comprometida com o samba pra enfiar uma blogueira sem história, sem ginga e sem axé”, reforçou um terceiro.

Alguns internautas ainda citaram a passagem de Virginia pela CPI das Bets, onde ela está investigada pela divulgação de plataformas de jogos de azar. “2024 Paolla de onça. 2026 Virginia de tigrinho... Que tristeza”, disse um. “Mudem o nome pra Grande Bet”, debochou outro.