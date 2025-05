Ex-amante de Neymar é repreendida na Disney ao usar roupa ousada

Fernanda Campos falou sobre o caso na web - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Fernanda Campos passou por uma situação inusitada ao visitar os parques da Disney em Orlando, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 21. Ex-amante do jogador Neymar, a criadora de conteúdo adulto foi advertida por usar uma blusa ousada no parque infantil.

A ex-participante do reality show ‘A Fazenda’, da Record TV, fez uma sequência de vídeo em seu perfil do Instagram e contou que foi obrigada a fechar o casaco para esconder os bicos dos seios, que estavam marcando na blusa branca.

Fernanda Campos exibiu a roupa que estava usando | Foto: Foto: Reprodução | Instagram

“Fui parada no meio do parque e pediram que eu fechasse o casaco. Caso contrário, eu teria que me retirar”, disse ela, revelando que ficou constrangida com a abordagem feita pelo segurança do parque.

“Vim para Disney pra me divertir, a última coisa que imaginei era algo relacionado a isso. Mas, infelizmente, nós mulheres não temos um minuto de paz. Todas as mulheres estão sujeitas a ter o bico dos seios marcando na roupa e vieram falar apenas comigo”, concluiu.

Traição de Neymar

Vale lembrar que Fernanda ficou conhecida na mídia após expor seu caso com o jogador Neymar em 2023. Na época, o rapaz estava namorando com a modelo Bruna Biancardi, e se encontrou com a moça em um apartamento em São Paulo.

Fernanda expôs um vídeo do encontro com o atleta, que aconteceu na véspera do Dia dos Namorados, e contou detalhes sobre a relação sexual com ele. Ela chegou a dar entrevistas em diversos veículos de comunicação falando sobre o caso.

“Teve outras pessoas que eu fiquei sabendo que tiveram caso com ele [Neymar], pouco tempo antes de mim, e ficaram bem chateadas. Elas tentaram expor ele e não conseguiram, então decidi dar voz para nós”, disse ela na época.

Neymar chegou a se pronunciar sobre o caso e fez um texto em seu perfil do Instagram assumindo o caso extraconjugal. Ele pediu desculpas a Biancardi, que continua com ele até hoje, e a primeira filha do casal, Mavie, que ainda estava na barriga de Bruna.