Suposta amante de Neymar vai parar na cadeia; saiba motivo

Any Awuada - Foto: Reprodução/Instagram

A garota de programa Any Awuada, que viralizou após afirmar ter tido um affair com Neymar, foi presa na cidade de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, suspeita de integrar um esquema de falsificação e venda de cosméticos e perfumes adulterados através das redes sociais. A informação foi confirmada à revista 'Quem' nesta quinta-feira, 22, pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Além de Any, outras duas suspeitas também foram detidas temporariamente na quarta, 21, no mesmo município e também em Biritiba-Mirim. “As investigações tiveram início após uma mulher registrar boletim de ocorrência em agosto de 2023 relatando ter comprado perfumes importados pelo valor de R$857,90, mas, ao receber os produtos, constatou que eram falsificados”, disse a SSP.

Segundo a perícia, foi detectada a presença de substâncias como metanol e etanol em níveis fora dos padrões recomendados pela Anvisa, além de não existir nenhum registro junto ao órgão regulador. Na operação, foram apreendidos uma série de cosméticos de marcas conhecidas, além de um carro modelo Audi Q3, avaliado em cerca de R$150 mil.

“As movimentações bancárias das investigadas também levantaram suspeitas: uma delas teria movimentado mais de R$1,2 milhão, enquanto as outras movimentaram R$600 mil e R$300 mil, respectivamente”, pontuou a SSP-SP.

Ainda segundo a Quem, a equipe jurídica de Any Awuada afirmou que vai se manifestar em breve.

Relembre o escândalo com Neymar

Em março, Any Awuada afirmou ter mantido relações íntimas com Neymar durante uma festa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. A festa aconteceu em uma chácara na região, onde o helicóptero do atleta foi avistado, no entanto, a assessoria do craque negou sua participação no evento, e afirmou que a aeronave é frequentemente emprestada a amigos e familiares.

A garota de programa afirmou ainda que havia sido contratada, juntamente com outras mulheres, para entreter Neymar e seus amigos na festa. A acompanhante afirmou ainda que os celulares das participantes foram recolhidos e que só descobriram a identidade do anfitrião ao chegarem ao local da festa.

Any relatou ainda que havia bebidas alcoólicas e jogos de pôquer, nos quais os homens presentes participavam e distribuíam fichas para as mulheres. Ela também disse ter se relacionado com Neymar naquela noite, junto com mais uma mulher.