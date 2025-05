Marina Ruy Barbosa abandona ruivo e radicaliza em mudança de visual - Foto: Reprodução

Marina Ruy Barbosa surpreendeu os seguidores ao exibir uma transformação radical em seu visual. Diretamente de Cannes, onde acompanha o prestigiado festival de cinema, a atriz de 29 anos abandonou o icônico ruivo e adotou um loiro dourado exclusivo.

Marina celebrou a novidade com entusiasmo: "É hora da revolução loira! O início de uma nova era! Não poderia estar mais feliz e confiante em iniciar essa fase ao lado dessa marca que me proporcionou mudar com inovação e tecnologia", escreveu.

Marina Ruy Barbosa abandona ruivo e radicaliza em mudança de visual | Foto: Reprodução

Marina Ruy Barbosa abandona ruivo e radicaliza em mudança de visual | Foto: Reprodução

O tom loiro foi desenvolvido especialmente para ela, marcando uma nova fase pessoal e profissional. “Quantas pessoas não sentem vontade de mudar e se ver de outra forma? Estou em uma das melhores fases da minha vida, perto dos 30 anos, e quero aproveitar essa nova skin, viver o meu momento loira [...]. Estou muito feliz”, declarou a atriz.

Pai de Marina Ruy Barbosa detona Bruna Marquezine e atriz toma atitude

Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine foram envolvidas em uma confusão nesta semana. Pai da ruiva, Paulo Ruy Barbosa proferiu ofensas contra a colega de trabalho da filha e comparou a carreira das duas.

A briga começou após Marina receber críticas dos internautas por ter sido convidada para o Festival de Cinema de Cannes, na França, mesmo sem apresentar um novo trabalho.

Irritado com os comentários, Paulo saiu em defesa da artista. “A carreira dela fala por si só, e graças somente ao trabalho incrível que ela faz, sem nunca precisar se escorar na fama de terceiros”, escreveu ele em um post do Instagram.

“A consequência disso é ser convidada para os melhores papéis, os melhores contratos publicitários, as capas de revistas nacionais e internacionais, prêmios nacionais e internacionais. Sinto muito, não adianta tentar diminuir as conquistas dela, que são muitas. Ela está em outro patamar”, completou.