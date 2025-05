Após sofrer gordofobia, Jojo Todynho detona a si mesma: “Imensa”

Jojo Todynho emagreceu mais de 80 kg - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Jojo Todynho emagreceu mais de 80 kg e decidiu apresentar a sua nova versão nesta quinta-feira, 22. Ela afirmou que estava “imensa” antes, quando era alvo de gordofobia e chegou a mover cinco processos após ser alvo de comentários preconceituosos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a famosa falou sobre sua mudança de estilo e detonou suas antigas atitudes. “Não sei se vocês já conseguiram diferenciar a Jojo Todynho da Jordana. A Jojo Todynho adorava jogar pérolas aos porcos. Às vezes, me dá um ódio de Jojo Todynho. Descia bem o nível mesmo”, iniciou.

Jojo disse que só pensava em comer. “A Jojo Todynho não tinha tempo. Só pensava em comer, beber e ganhar dinheiro. Estava imensa, procrastinada e com tempo ocioso. Estava com tempo”, seguiu.

Em seguida, Jojo apontou as diferenças da Todynho para a nova Jordana. “A Jojo Todynho tinha tempo, a Jordana não. A Jordana estuda, trabalha, é inteligente, só quer cuidar da saúde, da sua vida, pensa no futuro. A Jordana é elegante, leve no falar. A Jordana tem mais o que fazer”, disparou.

A influenciadora completou: “Você acha mesmo que a Jordana vai trocar de cadeira com alguém? Não, porque a Jordana já conseguiu tudo o que ela queria e precisava. Agora, é só melhorar e lapidar esse diamante que ela é”.

Veja o relato:

🚨VEJA: Jojo Todynho detona sua antiga versão e exalta a atual. pic.twitter.com/0ILYcLhmRT — CHOQUEI (@choquei) May 22, 2025

Gordofobia

Em 2022, Jojo falou, em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, sobre os preconceitos que sofria devido ao peso. “É um assunto que tem que ser discutido e resolvido. As leis do nosso Brasil, infelizmente, têm muitas brechas, mas vocês, preconceituosos, não passarão”, conta Jojo.

Ela conta que já entrou com cinco processos de gordofobia. Em alguns casos, ela ganhou a indenização em dinheiro. Em outros, o agressor teve que prestar serviço comunitário. “Se vai pra internet falar o que quer, não vai ficar por isso mesmo. Bota as pessoas que estava junto com você comentando, rindo, para te ajudar, para pagar cesta básica com você, pra fazer serviço comunitário”, disse.

“Teve uma menina que eu achei nas redes sociais: ‘Para de querer lacrar obesidade, não é bonito’. Foi em uma foto minha de biquíni que eu postei. Eu uso biquíni pequenininho, que eu chamo de língua do mosquito, eu não tenho problema quanto a isso. Aí eu mandei mensagem para ela: ‘Mas para me mandar mensagem pedindo dinheiro para pagar agiota é, né?’”, contou Jojo.

Gordofobia é o ato de discriminar o corpo gordo. Ainda não existe uma lei que coloque gordofobia como crime, mas há outros mecanismos pra acionar os tribunais.