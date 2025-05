Jojo Todynho toma decisão drástica sobre adoção de criança: “Caos”

Jojo Todynho foi questionada também sobre os planos de ser mãe - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Jojo Todynho rompeu o silêncio sobre o andamento da adoção de Francisco, menino angolano que ela conheceu em 2023. Nessa terça-feira, 20, ela respondeu dúvidas de alguns seguidores no Instagram e abordou o assunto.

Jojo estava na fase final do processo, mas desistiu dos planos, afirmando não querer afastá-lo da família. Em julho de 2024, ela chegou a comemorar que os trâmites estavam sendo finalizados, mas parece que as coisas mudaram desde então.

“[O Francisco] está muito bem, graças a Deus. Não tive coragem de tirá-lo da família e achei melhor apadrinhar e ajudar no futuro dele. Além da responsabilidade de mantê-lo seguro em nosso país, que está um caos. E no final do ano pretendo ir a Angola vê-lo”, pontuou.

Logo depois, Jojo Todynho foi questionada também sobre os planos de ser mãe e abriu o jogo. “Quando eu estiver com minha vida estruturada por completo”, sentenciou a cantora.

Fuga da exposição

A cantora Jojo Todynho revelou, em dezembro de 2024, porque preferiu deixar o jovem em seu país de origem durante o processo de adoção. Segundo ela, é para não “expô-lo” no Brasil.

Em entrevista ao jornalista Felipeh Campos, ela disse que “achou melhor” deixar o menino em Angola e “custear” a vida dele. “Ele vai ficar lá e eu vou custear a vida dele até a faculdade porque aqui no Brasil ele vai viver uma exposição que não precisa”, disse.

Jojo explicou que se Francisco tivesse sido trazido para o Brasil, ela teria direito à tutela, não à adoção. “Se ele viesse comigo para o Brasil não iria adotar, teria tutela, porque aqui tem uma diferença de idade [entre pais e filhos permitida] para adotar. Eu iria ter a tutela dele e achei melhor mantê-lo lá”, detalhou.

Ela continuou: “Quando estiver com 14, 15 anos ele vai para um colégio preparatório em Portugal para depois ir para a faculdade. Quando ele tiver seus 18, 20 anos, e ele resolver morar no Brasil tudo bem, mas acho que é muito perigoso expô-lo de uma maneira que não precisa. E nas férias dele, ele [pode] vir para cá. Vou custear a vida dele, é bem melhor”.

O processo de adoção de Francisco foi revelado por Jojo Todynho em outubro do ano passado. Ela viajou até Luanda, capital de Angola, onde conheceu o jovem, e compartilhou momentos ao lado dele.