Jojo Todynho desabafa sobre agressividade: “Feridas profundas”

A influenciadora Jojo Todynho falou sobre uma dos seus traços de personalidade em seu quadro “Café com Jojo”, onde compartilha reflexões sinceras sobre sua vida no Instagram. Em um desabafo recente, ela revelou o desejo de mudar o seu lado agressivo.

Segundo a ex-funkeria, essa é uma característica que ela vem tentando mudar para ser uma pessoa melhor. “Vamos falar sobre um lado meu que muito me incomoda, mas que tenho me esforçado muito para melhorar a cada dia: minha agressividade”, disse. “Ela vem de feridas profundas que a vida me causou. Enxergar já é um passo importante no processo de cura interior”, escreveu ela em um texto publicado no stories da rede social.

Ainda de acordo com ela, o mais importante está em reconhecer e ter empatia com o próximo. “Buscar ajuda espiritual e fazer terapia – tudo isso é tão essencial quanto fazer um detox para eliminar toxinas. Essa casca endurecida que existe dentro de mim está começando a se desfazer, E sei que isso leva tempo. Talvez eu evolua em um ano, talvez leve anos, mas buscar evolução é um dos maiores atos de amor que o ser humano pode fazer por si”, avaliou.

Para Jojo as pessoas podem buscar a sua melhor versão. Ao final da mensagem, a ex-funkeira sugeriu uma reflexão aos fãs. “Hoje, me olho no espelho e me surpreendo com a mudança e com o desejo sincero de ser melhor, deixo aqui essa reflexão: Não deixe de fazer por você. Não pare de buscar o seu melhor. Todos os dias”, completou.

Ataques

Jojo Todynho usou suas redes sociais para denunciar os ataques racista que vem recebendo após se assumir como uma “mulher preta de direita”. A cantora publicou prints de mensagens ofensivas que recebeu na web.

Em um dos prints, uma mulher chama a famosa de “macaca” e em outro, um rapaz a ataca com o termo “mucama da extrema direita nazifascista”. Cansada de sofrer, Jojo fez um desabafo sobre o assunto na legenda da publicação.

“Sou mulher, sou preta. E como se não bastasse o peso histórico que carregamos nos ombros todos os dias apenas por existirmos, ainda me vejo obrigada a lidar com o preconceito por pensar diferente, por expressar livremente minhas convicções políticas. O que deveria ser um direito garantido a todos — o de opinar, o de se posicionar — torna-se motivo de ataque quando vem de mim”, disse ela.

“Não é aceitável, nem nunca será, que o racismo continue sendo mascarado de discurso político ou que me reduzam à cor da minha pele como se isso fosse sinônimo de obrigação ideológica. Eu não devo explicações por pensar com a minha própria cabeça. Minha identidade não está à venda, nem é terreno para julgamento”, completou.

A morena ainda reforçou que sua luta nunca será apagada por seu posicionamento político. “Ser mulher preta de direita não me faz menos preta, não me tira vivência, não apaga minha luta, muito menos silencia minha voz. Ao contrário: reforça que sou livre. Livre para pensar, para discordar, para ocupar todos os espaços — inclusive os que disseram não serem feitos para mim”, disparou.

“Repudio com veemência o racismo travestido de militância seletiva. A verdadeira luta antirracista é aquela que respeita o indivíduo e sua liberdade de ser quem é. E enquanto tentarem me calar, saibam: só estarão provando o quanto a minha existência incomoda — e o quanto ela é necessária”, concluiu.