Ana Hickmann pede prisão do ex-marido; saiba o motivo

Ana Hickmann se envolveu em maia uma briga com o ex-marido, Alexandre Corrêa, nesta segunda-feira, 26. Segundo informações da revista Quem, a apresentadora entrou com um pedido de prisão contra o empresário, pelo não pagamento da pensão alimentícia do filho deles, Alezinho.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do ‘Metrópoles’, a defesa de Ana Hickmann alegou que Alexandre tem acumulado renda de diversas maneiras informais como palestras, propagandas e participações em podcasts. Porém o valor não está sendo repassado para custear as despesas do filho de 11 anos.

Os advogados da loira ainda informaram que ela é quem está arcando com todas as obrigações do garoto e que a equipe foi acionada no dia 20 de maio para efetuar pedido de prisão pelo não cumprimento do acordo judicial, que estabeleceu o valor de R$ 4.500,00 mensais.

Quanto tempo dura a detenção por pensão?

A prisão pela falta de pagamento de pensão alimentícia pode ocorrer quando há um atraso mínimo de três parcelas. De acordo com o Código de Processo Civil, o prazo da prisão a ser determinado pelo juiz será de 1 a 3 meses, cumprido em regime fechado.

O devedor pode deixar a prisão logo após o pagamento do valor solicitado. Ele também é liberado quando há a desistência da execução do processo ou quando o prazo determinado pelo juiz, de até 90 dias, se esgota.

Outra alternativa para a redução no tempo de detenção é o estabelecimento de acordo com a acusação, a fim de tentar uma negociação com relação ao pagamento da dívida, com uma forma mais viável para o devedor.

Agressão e embate judicial

Vale lembrar que Ana Hickmann e Alexandre se enfrentam desde o fim do casamento, em 2023. A apresentadora da Record TV causou o empresário de agressão durante uma briga do casal na cozinha da casa em que moravam.

A famosa também afirmou que o ex falsificou sua assinatura para solicitar contratos de empréstimos em bancos brasileiros, deixando dívidas milionárias no nome dela, que não tinha conhecimento do caso até a separação.