Baco Exu detona Virgínia Fonseca após CPI das Bets; confira

O cantor baiano Baco Exu do Blues criticou, neste sábado, 24, a influencer e apresentadora Virgínia Fonseca, um dos alvos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, que investiga como funciona os chamados jogos de azar.

Baco, que se apresentava, afirmou ter ficado "puto" ao assistir o depoimento de Virgínia na CPI, na última semana, e pediu que os seguidores da famosa evitassem ir aos seus shows.

“A CPI com os influencers me deixou extremamente puto. Vocês viram essa merda? Primeiramente, se você segue Virginia e está no meu show, você não devia estar aqui. Não fecho com nenhum filho da puta", disparou o artista.

Baco ainda criticou quem usa da posição de destaque que tem para promover jogos do tipo.

“Quem usa o poder da influência para causar o mal na vida das pessoas… Você tem dinheiro já", completou.

Virgínia na CPI

Durante depoimento na CPI das Bets, Virgínia se defendeu ao ser questionada pelos senadores presentes, e negou ter enriquecido seu patrimônio com a divulgação dos jogos.

“Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando divulguei [bets] e tenho a minha empresa. […] Ano passado faturou R$ 750 milhões, se não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não", afirmou.