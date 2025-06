Cauã Reymond fala pela primeira vez sobre suposta briga com Bella Campos

Cauã Reymond no Altas Horas, da TV Globo - Foto: Reprodução/Globo

O intérprete do vilão César em “Vale Tudo”, Cauã Reymond, se pronunciou, na noite do sábado, 24, sobre os rumores de brigas nos bastidores com a protagonista Bella Campos. Em entrevista para Serginho Groisman, no programa Altas Horas, ele afastou os boatos e disse estar acostumado com polêmicas envolvendo o seu nome.

"Eu estou acostumado com esse tipo de coisa, de saírem muitas notícias. O que eu posso falar é que a gente está trabalhando muito duro, são atores muito talentosos, a gente está fazendo muito bem, a novela está indo muito bem, eu estou acostumado com esse tipo de situação", declarou.

O ator também ressaltou que os bastidores de “Vale Tudo” são de muito trabalho e chegou a revelar o motivo por não ter ido a uma festa de elenco que aconteceu recentemente.

“O que eu posso falar é que a gente tá trabalhando muito duro, são atores muito talentosos, a gente tá fazendo muito bem, a novela tá indo muito bem. Eu tô acostumado com esse tipo de situação, outro dia inclusive teve uma festa do elenco e falaram que eu não fui. Eu não vou em festa praticamente, sou um cara muito caseiro, então tô muito acostumado a esse tipo de especulação”, disse.

Cauã Reymond também fez questão de pontuar e finalizar dizendo que está tudo certo nos bastidores. "Está tudo rolando muito bem, o time trabalha muito sério", finalizou.



Confira: