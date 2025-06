"Cinema de nosso país não deve nada para ninguém", diz Lula

- Foto: Arquivo pessoal

Logo após o anúncio dos vencedores do Festival de Cannes, neste sábado, 24, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura pela conquista dos prêmios de melhor direção e melhor ator com o filme 'O Agente Secreto'.



Moura se tornou o primeiro ator brasileiro a vencer na categoria de atuação masculina no festival. Entre as mulheres, o Brasil já havia sido premiado com Fernanda Torres, em 1986, e Sandra Corveloni, em 2008.

Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio de melhor direção, feito que não ocorria desde 1969, quando Glauber Rocha venceu com O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Ao subir no palco do Grand Théâtre Lumière, o diretor declarou: “Meu país é cheio de beleza”.

O filme narra a história de um professor perseguido pela ditadura que retorna à cidade natal, Recife, em 1977. Wagner Moura interpreta o protagonista. Ele não participou da cerimônia por estar gravando o longa 11817, dirigido por Louis Leterrier. Mendonça recebeu o prêmio em nome do ator.

Na disputa pela Palma de Ouro, O Agente Secreto foi superado pelo iraniano It Was Just an Accident, de Jafar Panahi.

Pelas redes sociais, Lula escreveu:

“Hoje é dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. De comemorar o reconhecimento que nossa arte tem no mundo. E de curtir a felicidade de viver em um país que tem gigantes do porte de @kmendoncafilho e Wagner Moura. Os dois prêmios que O Agente Secreto conquistou há pouco no Festival de Cannes – melhor diretor e melhor ator – mostram que o cinema de nosso país não deve nada para ninguém. E que seguiremos encantando os públicos e os críticos ao redor do planeta com filmes que mostram nosso talento, nossa cultura e capítulos importantes de nossa própria história”.