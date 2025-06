O Agente Secreto perde para filme iraniano em Cannes

Apesar da derrota, o longa brasileiro já tem distribuição internacional garantida - Foto: Divulgação | Vitrine Filmes

O filme 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, não venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes 2025, encerrado neste sábado, 24. Apesar da derrota, o longa brasileiro foi um dos destaques do evento e saiu da Croisette com o prêmio inédito de Melhor Ator para o baiano e o de Melhor Diretor para o pernambucano.

O prêmio máximo do festival ficou com 'A Simple Accident', do cineasta iraniano Jafar Panahi. Perseguido pelo regime dos aiatolás, o diretor não quis antecipar detalhes da produção.

Ao todo, 22 filmes concorriam na categoria.

De mãos cheias

O Agente Secreto não saiu de mãos vazias de Cannes, muito pelo contrário, foi o filme mais premiado do evento. Antes da cerimônia principal, a produção levou dois prêmios: o de Melhor Filme da Seleção Oficial pelo Júri da Fipresci, associação internacional de críticos de cinema, e o Prix des Cinémas Art et Essai, prêmio concedido pelos exibidores, que reconhece produções comprometidas com o circuito de cinema de arte.

Na sequência, o momento de glória foi reservado a Wagner Moura, agraciado com o título de Melhor Ator: uma honraria inédita para o Brasil. Até a vitória do baiano, o país tinha apenas os prêmios de Melhor Atriz, com Fernanda Torres por 'Eu Sei Que Vou Te Amar' (1986) e Sandra Corveloni por 'Linha de Passe' (2008), e de Revelação Masculina com Rodrigo Santoro por 'Carandiru: O Filme' (2003) e Ricardo Teodoro por 'Baby' (2024).

Por fim, ocorreu a tão esperada consagração de Kleber Mendonça Filho. O aclamado cineasta pernambucano enfim, levou o prêmio de Melhor Diretor. Destaque na França anteriormente com 'Aquarius' e 'Bacurau' - que chegou a vencer o Prêmio do Júri -, ele se consolida como um dos grandes autores do cinema contemporâneo.

Críticas positivas e sessões lotadas

Desde sua estreia em Cannes, O Agente Secreto conquistou atenção da imprensa estrangeira. O thriller político obteve média alta nos rankings de avaliação da crítica e foi exaltado por veículos como The Guardian, The New Yorker e Bangkok Post.

Filme brasileiro mira Oscar após repercussão internacional

Apesar de não ter vencido, O Agente Secreto já tem caminho pavimentado rumo ao Oscar 2026. A distribuidora Neon adquiriu os direitos para lançamento nos Estados Unidos, enquanto a Mubi cuidará da exibição na América Latina, Reino Unido, Irlanda e Índia.

Produções anteriores da Neon, como Parasita e Anatomia de uma Queda, também começaram sua trajetória em Cannes.

A expectativa gerada em torno do longa de Kleber Mendonça Filho reafirma o bom momento do cinema brasileiro nos circuitos internacionais. A comparação com Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar, reforça que O Agente Secreto tem potencial para ir longe, mesmo sem o selo da Palma de Ouro.

Único filme brasileiro a ganhar em Cannes foi gravado em Salvador

Com a derrota de O Agente Secreto, o clássico 'O Pagador de Promessas', dirigido por Anselmo Duarte, permanece até hoje como o único filme brasileiro vencedor da Palma de Ouro. A obra foi rodada em Salvador, na icônica igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo, no Centro Histórico, e narra a trajetória de Zé do Burro, interpretado por Leonardo Villar, um homem simples que decide cumprir a promessa de carregar uma cruz até a capital baiana após a cura de seu burro.

Além da consagração em Cannes, o longa também se tornou o primeiro filme sul-americano indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, elevando ainda mais a importância dessa produção na história do cinema nacional.

Sinopse de O Agente Secreto

Ambientado na ditadura militar brasileira, o filme segue Marcelo, interpretado por Wagner Moura, que retorna ao Recife para escapar de um passado misterioso. O que encontra, no entanto, é um país mergulhado em vigilância e opressão.

O elenco ainda conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.

Confira a lista completa dos vencedores de Cannes 2025

Palma de Ouro: It Was Just an Accident, de Jafar Panahi

Grand Prix: Sentimental Value, de Joachim Trier

Prêmio do Júri: Sirât, de Olivier Laxe, Sound of Falling, de Mascha Schilinski

Melhor Diretor: Kleber Mendonça Filho, por O Agente Secreto

Melhor Atriz: Nadia Melitti, por The Little Sister

Melhor Ator: Wagner Moura, por O Agente Secreto

Melhor Roteiro: Young Mothers, de Luc e Jean-Pierre Dardenne

Prêmio Especial do Júri: Ressurection, de Bi Gan

Câmera de Ouro (filme de estreia): The President's Cake, de Hasan Hadi

Trailer de O Agente Secreto