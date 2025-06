Kleber Mendonça Filho é eleito Melhor Diretor em Cannes e entra para história

Distinção marca mais um passo histórico para o brasileiro no exterior - Foto: Divulgação

Após a vitória de Wagner Moura como Melhor Ator, o cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho venceu o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes 2025, consagrando sua carreira com 'O Agente Secreto'. O longa já havia conquistado dois prêmios paralelos pouco antes desta premiação.

A cerimônia foi realizada neste sábado, 24, na Riviera Francesa. Reconhecido por sua linguagem estética ousada e politicamente engajada, Mendonça encantou o júri com a direção do thriller ambientado em Recife, sua terra natal, durante a ditadura militar brasileira.

A distinção marca mais um passo histórico para o brasileiro no exterior, que já havia sido destaque com 'Aquarius' e 'Bacurau' - que ganhou o Prêmio do Júri em Cannes-, agora se consolida como um dos grandes autores do cinema contemporâneo.

A vitória fortalece ainda mais a campanha internacional de O Agente Secreto, que será distribuído nos EUA pela Neon e no Brasil pela Vitrine Filmes.

Wagner Moura vence como Melhor Ator em Cannes

O ator Wagner Moura venceu o prêmio de Melhor Ator - ou Melhor Performance Masculina - no Festival de Cannes 2025 por sua interpretação de Marcelo no longa.

O feito do baiano é inédito para o Brasil, que até então, nunca tinha vencido um prêmio de Melhor Ator em Cannes. Em 2003, ele esteve no evento com o filme 'Cidade Baixa', ao lado de Lázaro Ramos. Foi nessa ocasião, inclusive, que Wagner Moura e Kleber Mendonça se conheceram.

Sinopse de O Agente Secreto

Ambientado na década de 1970, durante a ditadura militar no Brasil, O Agente Secreto acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que tenta fugir do passado e encontra em Recife um cenário ainda mais perigoso. O filme mistura tensão política, drama pessoal e suspense psicológico com excelência técnica e narrativa.

Além de Wagner Moura, o elenco conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.

Estreia de O Agente Secreto no Brasil

O Agente Secreto será distribuído em território nacional pela Vitrine Filmes, e deve estrear nos cinemas brasileiros no segundo semestre de 2025, ainda sem data definida.

Único filme brasileiro a ganhar em Cannes foi gravado em Salvador

O clássico 'O Pagador de Promessas', dirigido por Anselmo Duarte, permanece até hoje como o único filme brasileiro vencedor da Palma de Ouro. A obra foi rodada em Salvador, na icônica igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo, no Centro Histórico, e narra a trajetória de Zé do Burro, interpretado por Leonardo Villar, um homem simples que decide cumprir a promessa de carregar uma cruz até a capital baiana após a cura de seu burro.

Além da consagração em Cannes, o longa também se tornou o primeiro filme sul-americano indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, elevando ainda mais a importância dessa produção na história do cinema nacional.