'O Agente Secreto' brilha em Cannes e leva dois prêmios

Wagner Moura é um dos favoritos ao prêmio de Melhor Performance Masculina - Foto: Divulgação

O filme 'Agente Secreto', do diretor Kleber Mendonça Filho, recebeu dois prêmios paralelos no Festival de Cannes na manhã deste sábado, 24. A produção foi escolhida como melhor da seleção oficial pelo júri da Fipresci, associação internacional de críticos de cinema, e segue na disputa pela Palma de Ouro, principal prêmio do evento.



Na avaliação, o júri destacou que a obra constrói uma narrativa que permite diferentes leituras, ao abordar o Brasil sob o regime militar em 1977, além de temas como corrupção e resistência.

O longa, protagonizado por Wagner Moura, também levou o Prix des Cinémas Art et Essai, prêmio concedido pelos exibidores, que reconhece produções comprometidas com o circuito de cinema de arte. Nas duas últimas edições, a honraria foi entregue aos filmes A Semente do Fruto Sagrado, de Mohammad Rasoulof, e La Chimera, de Alice Rohrwacher.

Wagner Moura é um dos favoritos ao prêmio de Melhor Performance Masculina e pode ser o primeiro brasileiro a conquistar o título. Na primeira exibição em Cannes, o filme foi aplaudido por 13 minutos.

| Foto: Arquivo pessoal



Essa é a terceira vez que Kleber Mendonça Filho concorre à Palma de Ouro. O diretor já disputou o prêmio com Aquarius (2016) e Bacurau (2019). Até hoje, o único filme brasileiro vencedor da Palma foi O Pagador de Promessas, longa de Anselmo Duarte gravado em Salvador, em 1962.

Qual é a trama?

Ambientado no Brasil da década de 1970, durante a ditadura militar, o filme acompanha Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um engenheiro especializado em tecnologia que retorna a Recife em busca de tranquilidade, mas se depara com uma cidade marcada por vigilância, controle e ameaças.

Na tentativa de se manter distante do regime, Marcelo acaba envolvido em uma rede de espionagem, perseguição e tensão política. O elenco conta ainda com Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e Alice Carvalho