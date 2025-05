Um dos melhores jogos dos últimos anos vai virar filme

George R.R. Martin, autor da série de romances de fantasia ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’, está envolvido na produção - Foto: Divulgação

Os fãs do jogo de videogame ‘Elden Ring’ podem comemorar, pois a A24, produtora e distribuidora independente responsável por títulos como ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’ (2022) e ‘Ex Machina: Instinto Artificial’ (2015), confirmou nesta quinta-feira, 22, os rumores de que Alex Garland estaria cotado para dirigir e roteirizar uma adaptação live-action do jogo.

Um dos nomes envolvidos no longa é o de George R.R. Martin, autor da série de romances de fantasia ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’, que deu origem à série ‘Game of Thrones’. Ele vai produzir o filme, mas não foi dito se ele terá algum papel de consultoria na produção. Vale lembrar que Martin foi quem escreveu o esqueleto do universo do jogo da FromSoftware, junto de Hidetaka Miyazaki.

Um dos pontos que mais chamam a atenção é a escolha do diretor e roteirista que vai trazer o mundo épico e a ação intensa de Elden Ring para o cinema. O projeto será liderado pelo cineasta Alex Garland, um dos nomes mais fortes da atualidade dentro do cinema mundial e que é responsável por comandar filmes como ‘Guerra Civil’ (2024), ‘Aniquilação’ (2018), ‘Ex Machina’ e outros sucessos.

Ainda não tem previsão de estreia para a adaptação de Elden Ring.

Qual a história de Elden Ring?

Em Elden Ring, o mundo está despedaçado após a destruição do Anel Prístino, fonte do poder e da ordem. Fragmentos dessa relíquia, conhecidos como Grandes Runas, estão em posse de semideuses corrompidos por ambição e loucura. O Maculado é o protagonista da história que é convocado por uma força misteriosa para reunir essas runas e restaurar a ordem. Em meio a ruínas, guerras e criaturas grotescas, seu destino se entrelaça ao do mundo.

Guiado por ecos de uma glória passada e pelas graças que restam, o Maculado explora reinos esquecidos, enfrenta inimigos colossais e desvenda os segredos dos deuses antigos. Cada escolha molda a história, e o caminho rumo ao trono de Lorde Prístino é repleto de sacrifícios. Entre pactos e traições, a verdade sobre o Círculo e seu propósito se revela aos poucos.

Assista ao trailer do jogo Elden Ring:

Novo jogo

Atualmente, a Bandai Namco também trabalha em Elden Ring Nightreign, novo jogo que funcionará de forma independente. Trazendo uma proposta bem diferente do jogo anterior, Nightreign desafiará trios de jogadores a sobreviverem a um ciclo de três dias e três noites. A maior dificuldade para cumprir essa missão, claro, são os poderosos inimigos característicos da FromSoftware.

Nightreign vem para PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One e PC. O título será lançado em 30 de maio.