O filme de terror 18+ com mortes chocantes que fez história no Brasil

Quem gosta de filmes de terror com mortes chocantes e marcantes precisa assistir ‘Premonição 6: Laços de Sangue’, que vem conquistando o público e a crítica mundial, assumindo o posto de primeiro lugar nos cinemas de todo o mundo. Até o momento, já foram arrecadados 110 milhões de dólares em bilheterias mundiais.

A conquista mundial de Premonição 6: Laços de Sangue foi antecedida pela quebra de um recorde no Brasil, onde conquistou o título de filme de terror com classificação 18+ com o maior fim de semana de abertura de todos os tempos no país.

“Algo que nos empolgou muito em fazer um filme de Premonição... era ser um filme de Premonição!”, afirmou Zach Lipovsky, que dirigiu o longa do lado de Adam Stein, reforçando a força da franquia. “Você vai fazer parte de uma história que influenciou a cultura nos últimos 25 anos. Quando algo inesperado acontece na realidade, as pessoas dizem: ‘Isso foi muito Premonição’”, completa Lipovsky, reforçando a conexão que o público tem com as histórias da franquia.

Horários, cinemas e mais: acesse o Cineinsite AQUI e veja a programação em Salvador

O filme, que está há uma semana em cartaz, apresenta uma trama envolvente e repleta de reviravoltas, mantendo a essência aterrorizante que tornou a saga um fenômeno mundial. No elenco estão Kaitlyn Santa Juana (The Flash), Teo Briones (Chucky), Richard Harmon (The 100), Owen Patrick Joyner (Julie and the Phantoms) e Tony Todd, que retorna à franquia, trazendo performances marcantes para os fãs.

Qual a história de Premonição 6: Laços de Sangue?

Filme é protagonizado por Kaitlyn Santa Juana (The Flash) | Foto: Divulgação | Warner Bros.

O mais novo capítulo da ensanguentada franquia leva o público de volta ao primeiro contato com o sentido de justiça distorcido da Morte em Premonição 6: Laços de Sangue.

Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, a estudante universitária Stefanie volta para casa para rastrear a única pessoa que, talvez, possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar sua família da morte terrível que inevitavelmente aguarda todos eles.

As mortes de Premonição 6

Franquia é bastante conhecida pela ousadia e criatividade na hora de matar seus personagens | Foto: Divulgação | Warner Bros.

Não tem como falar de Premonição sem falar das mortes. A franquia é bastante conhecida pela ousadia e criatividade na hora de colocar um fim na vida dos personagens. No novo filme, os diretores Adam Stein e Zach Lipovsky seguem uma cartilha básica, mas bastante eficiente no que se propõe a fazer, principalmente nos momentos mais violentos e gráficos.

Um excelente exemplo disso é uma morte que acontece dentro de um hospital e envolve uma máquina de ressonância magnética. É uma sequência bem trabalhada, divertida, marcante e que, com certeza, vai entrar para a história da franquia como uma das mais memoráveis. As outras mortes, porém, estão dentro do padrão que os outros filmes entregaram, mas a construção delas as colocam em local distante do “mais do mesmo”.

É o melhor da franquia?

Premonição 6: Laços de Sangue segue em cartaz nos cinemas de todo o país | Foto: Divulgação | Warner Bros.

Sem sombra de dúvidas, Premonição 6: Laços de Sangue cumpre bem o papel de revitalizar uma franquia muito querida, mas que já estava causando um certo cansaço devido à repetição de uma estrutura que deu muito certo, mas necessitava de novas ideias para voltar ao auge.

E o filme consegue não só fazer isso, como também se tornar mais maduro que os seus antecessores. É o melhor da franquia? Bom, para alguns essa abordagem pode colocar o filme acima dos antigos — e com toda razão —, já para outros, pode causar uma certa resistência.

Premonição 6: Laços de Sangue segue em cartaz nos cinemas de todo o país.



