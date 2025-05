Premonição 6 é o melhor filme da franquia? Saiba se vale o ingresso

Premonição 6: Laços de Sangue chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 15 - Foto: Divulgação

Manter uma franquia cinematográfica viva e interessante para o público não é uma missão simples. Algumas vezes, o preço da longevidade é o esgotamento criativo, que pode contribuir para um fim definitivo ou forçar as mentes por trás do projeto a criar algo novo e que sirva como um recomeço, ou um novo caminho a ser seguido.

Premonição 6: Laços de Sangue se encaixa na segunda opção ao entender que faz parte de uma série amada pelos fãs e homenagear o que veio antes, mas trazendo novidades significativas que sabem brincar com a repetição que alguns já consideravam cansativa.

O sexto capítulo acompanha a estudante universitária Stefanie (Kaitlyn Santa Juana), que, atormentada por um pesadelo violento e recorrente, volta para casa obstinada em encontrar a sua avó Iris (Gabrielle Rose), única pessoa que, talvez, possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar sua família da morte terrível que inevitavelmente aguarda todos eles. Sim, é uma receita que, inicialmente, parece seguir o mesmo padrão dos filmes anteriores. Em partes, é, mas o roteiro vai além.

Um dos grandes acertos do texto de Guy Busick e Lori Evans Taylor é colocar uma dinâmica familiar no centro da história e, na medida do possível, não transformar seus personagens em meras peças em um tabuleiro sangrento.

Ao investir em uma família afetada por um passado problemático que teve início após a premonição da avó da protagonista — que salvou inúmeras pessoas de uma morte certa — e usar isso como combustível para desenvolver a narrativa, o roteiro foge do lugar comum em que a franquia se encontrava.

Premonição 6: Laços de Sangue, que tem direção de Adam Stein e Zach Lipovsky (Kim Possible e Freaks), também consegue se destacar por seus personagens, que são dignos da preocupação do público, diferente de alguns exemplos presentes nos antecessores, como o terceiro, que, além de outros problemas, sofre com a falta de cuidado do roteiro com a história e os integrantes dela.

Dessa vez, isso não acontece. O elenco inteiro consegue ter uma química bacana e que rende bons momentos emocionais e outros genuinamente cômicos — alguns com piadas sobre mortes mirabolantes que fizeram tantas pessoas virarem fãs da franquia.

Do ponto de vista da mitologia, o novo capítulo apresenta algumas novidades interessantes e que, também, dão um refresh necessário. Agora, a ordem das mortes segue um padrão nunca visto antes, já que a lista começa pelos mais velhos e suas respectivas descendências, depois parte para os mais novos.

Esse padrão é utilizado como motivo para a demora da premonição se concretizar na família da protagonista, pois, além dela, diversas outras pessoas estão no “caderno da morte”. O longa também usa isso para brincar com a expectativa do público de maneira sagaz.

E as mortes?

Não tem como falar de Premonição sem falar das mortes. A franquia é bastante conhecida pela ousadia e criatividade na hora de colocar um fim na vida dos personagens. No novo filme, os diretores Adam Stein e Zach Lipovsky seguem uma cartilha básica, mas bastante eficiente no que se propõe a fazer, principalmente nos momentos mais violentos e gráficos.

Um excelente exemplo disso é uma morte que acontece dentro de um hospital e envolve uma máquina de ressonância magnética. É uma sequência bem trabalhada, divertida, marcante e que, com certeza, vai entrar para a história da franquia como uma das mais memoráveis. As outras mortes, porém, estão dentro do padrão que os outros filmes entregaram, mas a construção delas as colocam em local distante do “mais do mesmo”.

É o melhor da franquia?

Sem sombra de dúvidas, Premonição 6: Laços de Sangue cumpre bem o papel de revitalizar uma franquia muito querida, mas que já estava causando um certo cansaço devido à repetição de uma estrutura que deu muito certo, mas necessitava de novas ideias para voltar ao auge.

E o filme consegue não só fazer isso, como também se tornar mais maduro que os seus antecessores. É o melhor da franquia? Bom, para alguns essa abordagem pode colocar o filme acima dos antigos — e com toda razão —, já para outros, pode causar uma certa resistência.

Premonição 6: Laços de Sangue chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 15.

