Thunderbolts*: morte chocante de personagem é explicada

Thunderbolts* é o novo filme do Marvel Studios - Foto: Divulgação

O diretor de Thunderbolts*, novo filme do Marvel Studios, Jake Schreier, explicou a morte chocante que acontece no começo do filme. Em entrevista à Entertainment Weekly, Schreier confirmou que a decisão criativa foi tomada pouco antes das filmagens, que foram paralisadas pelas greves dos roteiristas e dos atores de Hollywood.

Atenção: o texto contém spoilers de Thunderbolts* a partir daqui.

“Quando nós voltamos ao set, logo depois do fim da greve, nós ficamos pensando em como melhorar a história e a gente sentia muito que o filme parecia um pouco sem sangue”, disse o diretor.

Schreier seguiu: “Para o perfil desses personagens, a gente devia atender as expectativas que aqueles filmes têm com eles, onde você realmente não sabe quem vai sobreviver. Eu sei que isso é difícil nos dias de hoje, onde as coisas vazam antes dos filmes [serem lançados], mas no contexto do longa, parecia que precisávamos de uma jogada como essa para que você ficasse em dúvida sobre quem sobreviveria, e tinha que ficar claro que poderia acontecer com qualquer um deles.”

Ele também explicou porque a morte da personagem, a Treinadora vivida por Olga Kurylenko, acontece ainda no começo da trama. “Nós sentimos que enquanto seria bom, e a Olga é uma atriz maravilhosa, que ela ficasse na equipe por mais tempo, a morte dela ressoaria bem mais e ficaria difícil encontrar um equilíbrio no tom se ela acontecesse mais tarde no filme”, justificou.

Thunderbolts* conta com uma equipe formada inteiramente pelos anti-heróis do MCU, como Yelena Belova/Viúva Negra (Florence Pugh), John Walker/Agente Americano (Wyatt Russell), Alexei Alanovich Shostakov/Guardião Vermelho (David Harbour), Bucky Barnes/Soldado Invernal (Sebastian Stan), Fantasma (Hannah John-Kamen) e Treinadora (Olga Kurylenko).

O grupo é liderado por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). O elenco ainda vai contar com Harrison Ford, Viswanathan e Lewis Pullman.

Quando os Thunderbolts surgiram?

Nos quadrinhos, os Thunderbolts foram introduzidos em uma edição de 1997 de ‘O Incrível Hulk’. O time é uma criação de Kurt Busiek e Mark Bagley, e trouxe em sua primeira formação personagens como Hulmut Zemo, Atlas, Golias, Rocha Lunar, Soprano e Gavião Arqueiro.

Thunderbolts* está em cartaz nos cinemas brasileiros .

Assista ao trailer de Thunderbolts*: