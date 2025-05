20 séries curtas para maratonar no feriadão

Tem série para todos os gostos - Foto: Divulgação

O Dia do Trabalhador é celebrado nesta quinta-feira, 1º, e por ser ponto facultativo, o feriado pode ser prolongado até domingo, 4. Muitas pessoas aproveitam esses momentos para viajar, mas para quem vai ficar em casa descansando, o Portal A TARDE preparou uma lista recheada de séries curtas que podem ser maratonadas durante o feriadão.

A seleção conta com produções baseadas em fatos, de ação, drama, terror, ficção científica, comédia, super-heróis, e muito mais. Todas as indicações estão disponíveis em plataformas de streaming.

Confira 20 séries rápidas para maratonar no feriadão:

Cidade de Deus: A Luta Não Para

A saída de um jovem traficante da cadeia coloca a Cidade de Deus de novo em disputa. Os moradores se veem acuados entre traficantes, milícia e poder público, mas a necessidade de escapar desse ciclo faz a comunidade se unir em torno de um projeto para enfrentar o opressor. A trama é ambientada duas décadas após os acontecimentos do filme Cidade de Deus (2002) e traz de volta Buscapé (Alexandre Rodrigues) como protagonista.

Onde assistir: Max

Maria e o Cangaço

A série mostra os últimos anos da vida de Maria Bonita, figura histórica do Brasil. Companheira de Lampião, o icônico líder cangaceiro, Maria passa a dividir sua vida entre a rotina de fora da lei e o desejo impossível de viver em família.

Onde assistir: Disney+

Detetive Alex Cross

A série acompanha Alex Cross, um psicólogo forense e detetive de homicídios de Washington, D.C., que se vê diante de um sádico assassino em série enquanto lida com a paternidade e o luto.

Onde assistir: Prime Video

Sr. e Sra Smith

Sr. e Sra. Smith é uma série de comédia, ação e espionagem original que conta a história de John (Donald Glover) e Jane (Maya Erskine), dois desconhecidos que abandonaram suas identidades e antigas vidas para se tornarem parceiros, não só no casamento, mas também na espionagem.

Onde assistir: Prime Video

Fallout

Em Fallout, o público acompanha a ingênua Lucy (Ella Purnell), que sai do cofre pós-apocalíptico onde passou toda a sua vida e enfrenta a dura realidade lá fora para encontrar o seu pai (Kyle MacLachlan), que foi sequestrado por um grupo de saqueadores.

Onde assistir: Prime Video

Cangaço Novo

A série conta a história de Ubaldo (Allan Souza Lima), um infeliz bancário da zona urbana de São Paulo sem nenhuma lembrança de sua infância. Ele descobre que tem uma herança e duas irmãs no sertão cearense. Ubaldo chega à cidade, passa a ser cultuado pela forte semelhança com o pai, e é chamado a cumprir seu destino como o novo mítico “cangaceiro” e líder supremo da gangue.

Onde assistir: Prime Video

Bebê Rena

Na trama da série, o protagonista Donny (Richard Gadd), um bartender que sonha em se tornar um comediante, começa a ser perseguido por uma stalker chamada Martha, interpretada por Jessica Gunning. A história é inspirada nas experiências de Gadd, que anos atrás sofreu com a perseguição de uma mulher.

Onde assistir: Netflix

WandaVision

WandaVision mistura o estilo de sitcoms clássicas com o Universo Cinematográfico da Marvel, e acompanha Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e o Visão (Paul Bettany) - dois super-seres vivendo uma vida ideal no subúrbio - começando a suspeitar que nem tudo é o que parece

Onde assistir: Disney+

Comando das Criaturas

A trama gira em torno de Amanda Waller (Viola Davis), que forma um grupo de operações especiais composto por super-humanos e criaturas. O grupo é composto pelo piloto de guerra Rick Flag Sr, a cientista anfíbia da S.H.A.D.E. Nina Mazursky, o Doutor Fósforo, os agentes da S.H.A.D.E. Frankenstein e a Noiva de Frankenstein, o robô G.I. de fabricação militar, e Doninha.

Onde assistir: Max

Batman: Cruzado Encapuzado

A animação se passa em uma versão anacrônica e noir da cidade de Gotham, palco de disputas de gangues, atos terroristas praticados por supervilões e o vigilantismo de Batman no combate ao crime organizado.

Onde assistir: Prime Video

Chernobyl

Em abril de 1986, um acidente trágico aconteceu na Usina de Chernobyl, ao norte da Ucrânica. Na série, o público acompanha os esforços de diversos personagens para lidar com as consequências desse fato.

Onde assistir: Max

Olhos que Condenam

Baseado em uma história real que tomou conta dos EUA, Olhos que Condenam narra o caso notório de cinco adolescentes negros, rotulados como os Central Park Five, que foram condenados por um estupro que não cometeram.

Onde assistir: Netflix

Peacemaker

Peacemaker traz John Cena reprisando seu papel do filme O Esquadrão Suicida: o polêmico Pacificador. Uma figura determinada a alcançar paz, não importa quantas pessoas ele tenha que matar.

Onde assistir: Max

Pinguim

Ambientado em Gotham City, a história gira em torno de Oswald Cobblepot, ou mais popularmente conhecido como Pinguim, um dos grandes vilões do Batman. A série mostra ao público a ascensão do personagem-título como um grande magnata do crime no submundo da cidade ao mesmo tempo que ajuda o mafioso Carmine Falcone em seus planos.

Onde assistir: Max

Os Quatro da Candelária

Os Quatro da Candelária retrata na ficção a tragédia real conhecida como Chacina da Candelária, que ocorreu no entorno da Igreja, no Rio de Janeiro, em 23 de julho de 1993. A série antológica acompanha a história ficcional de quatro jovens amigos, horas antes da tragédia da Candelária se consumar.

Onde assistir: Netflix

Missa da Meia-Noite

Missa da Meia-Noite conta a história de uma comunidade isolada na ilha Crockett, onde a chegada de um novo padre carismático coincide com a volta de um jovem local, Riley (Zach Gilford), que tem um passado sombrio. Eventos estranhos e aparentemente milagrosos começam a ocorrer, levando a um fervor religioso e a questionamentos sobre a fé e o fanatismo.

Onde assistir: Netflix

Bodyguard

O programa acompanha um desajustado veterano de guerra chamado David Budd, que agora trabalha na Polícia de Londres e é encarregado de proteger Julia Montague (Keeley Hawkes), uma poderosa e ambiciosa política. Com sua missão, Budd se vê dividido entre seus valores e deveres.

Onde assistir: Netflix

Kingdom

Ambientada na Coreia, a trama acompanha a nação à beira de uma tragédia após o Rei tornar-se uma criatura sedenta por carne humana. Para impedir que o irresponsável príncipe-herdeiro Lee Chang (Ji-Hoon Ju) assuma o trono, a Rainha Cho (Kim Hye-jun) tenta omitir a notícia do povo e dos demais nobres e governantes até o eventual nascimento de seu filho.

Onde assistir: Netflix

Halo

A série de Halo intercala histórias pessoais com ação, aventura e imagens ricas de um futuro imaginário, dramatizando o conflito épico do século 26 entre humanidade e uma ameaça alienígena

Onde assistir: Paramount+

Manhãs de Setembro

Manhãs de Setembro acompanha Cassandra (Liniker), uma mulher trans que tem sua independência colocada em cheque quando descobre ter tido um filho, Gersinho (Gustavo Coelho), com uma ex-namorada (Karine Teles). Relutando para não aceitar a condição de pai, ela inicialmente refuta o filho, mas logo vê sua vida virar de ponta-cabeça ao ver que o menino não tem opções.

Onde assistir: Prime Video