Thunderbolts*: atriz da Marvel pulou do segundo maior prédio do mundo

‘Thunderbolts*’ é o próximo filme da Marvel - Foto: Divulgação

A atriz Florence Pugh é um dos destaques de ‘Thunderbolts*’, próximo filme da Marvel que vai estrear no Brasil na próxima sexta-feira, 2. Em uma das cenas do longa, ela dispensou o uso de dublês e decidiu saltar do segundo prédio mais alto do mundo por conta própria.

Pugh teve que implorar ao presidente da Marvel, Kevin Feige, para que ele a deixasse realizar a façanha, segundo o The Hollywood Reporter. “Eu pensei: ‘Que porr@ é essa, claro que vamos. Temos que fazer isso!”, disse a atriz em conversa com Feige. Após muita insistência, o desejo dela foi atendido.

“Eles disseram: ‘Ok, você quer cair do segundo prédio mais alto do mundo? Nós daremos um jeito nisso para você'”, relatou.

Florence pulou do Merdeka 118, considerado o segundo prédio mais alto do mundo. O edifício, com 678 metros de altura e 118 andares, está localizado na Malásia.

A atriz afirmou que não se importa com “alturas” e que a experiência foi totalmente diferente. Depois do salto, a artista dormiu por três horas. “O controle mental que tive que fazer naquele dia foi como se esse fosse um superpoder por si só”, acrescentou.

Veja a cena:

New clip and teaser for ‘THUNDERBOLTS*’ featuring Florence Pugh as Yelena Belova. pic.twitter.com/sTDQQnbvGi — Thunderbolts* News ⚡ (@tbolts_news) April 12, 2025

Thunderbolts*

Thunderbolts* contará com uma equipe formada inteiramente pelos anti-heróis do MCU e Yelena Belova/Viúva Negra, personagem de Florence Pugh é um deles.

Os outros são: John Walker/Agente Americano (Wyatt Russell), Alexei Alanovich Shostakov/Guardião Vermelho (David Harbour), Bucky Barnes/Soldado Invernal (Sebastian Stan), Fantasma (Hannah John-Kamen) e Treinadora (Olga Kurylenko).

O grupo será liderado por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). O elenco ainda vai contar com Harrison Ford, Viswanathan e Lewis Pullman.

Florence Pugh já interpretou Yelena Belova em ‘Viúva Negra’ e ‘Hawkeye’.

Quando os Thunderbolts surgiram?

Nos quadrinhos, os Thunderbolts foram introduzidos em uma edição de 1997 de ‘O Incrível Hulk’. O time é uma criação de Kurt Busiek e Mark Bagley, e trouxe em sua primeira formação personagens como Hulmut Zemo, Atlas, Golias, Rocha Lunar, Soprano e Gavião Arqueiro.

Thunderbolts* chega aos cinemas em 2 de maio de 2025.

