Quarteto Fantástico: trailer da Marvel revela detalhes inéditos

Marvel lança o primeiro trailer de ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ - Foto: Foto: Reprodução | Marvel

Os fãs já podem comemorar, pois a Marvel lançou o primeiro trailer de ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’, nesta quinta-feira, 17. Na prévia do filme, é possível notar alguns detalhes importantes que fazem homenagem aos quadrinhos originais da história.

Logo no começo, o vídeo exibe um trecho do programa de TV Ted Gilbert Show, apresentado por Ted Gilbert, personagem interpretado por Mark Gatiss. A atração é uma menção ao clássico programa The Ed Sullivan Show, exibido nos Estados Unidos entre 1948 e 1971.

Dentre os detalhes mais importantes das HQs, citados durante o trailer, estão a ida do Coisa à rua em que ele cresceu, chamada Rua Yancy, e o anúncio da gravidez de Sue Storm, a Mulher Invisível, que é casada com Reed Richards.

O trailer também faz menção a Timely Comics, editora de histórias em quadrinhos criada em 1939 que, no futuro, se tornou a Marvel Comics, além de exibir uma mensagem dada pela surfista prateada, a chegada do vilão Galactus e a primeira vez do Senhor Fantástico em ação.

Trailer de Quarteto Fantástico:

O filme está previsto para estrear em 24 de julho nos cinemas e vai apresentar uma nova versão da equipe, que precisa lidar com a chegada do Galactus durante uma versão alternativa e tecnológica do universo Marvel, situada na década de 1960.