Marvel: personagem amado pelo público pode voltar nos próximos filmes

Cena de 'Vingadores', de 2012 - Foto: Reprodução | MCU

Um dos personagens mais queridos pelos fãs da Marvel, o Agente Coulson, interpretado por Clark Gregg, pode retornar aos filmes do MCU em breve. O próprio ator postou uma foto enigmática do personagem, com a legenda “vamos lá”.

Publicação de Clark Gregg | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Porém, até o momento, não há confirmação oficial sobre o retorno dele. Vale lembrar que o personagem foi morto por Loki em ‘Vingadores’, de 2012, e renascido na série derivada ‘Agentes da S.H.I.E.L.D.’

Depois da publicação feita por Gregg, surgiram rumores de que ele poderia retornar ‘Vingadores: Doomsday’, que tem estreia marcada para 2026 — e terá ainda o retorno de Robert Downey Jr., mas não como Homem de Ferro, e sim como Doutor Destino —, ou ‘Vingadores: Guerras Secretas’, que deve estrear em maio de 2027.

A Marvel está nos cinemas atualmente com ‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’, que é dirigido por Julius Onah (‘O Paradoxo Cloverfield’). A próxima estreia do estúdio é ‘Thunderbolts*’, que chega aos cinemas em 2 de maio de 2025. Depois, no dia 24 de julho, chega nas telonas ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’.