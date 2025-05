Lilo & Stitch terá sessão mais barata para crianças com autismo

Lilo & Stitch é a maior estreia desta semana - Foto: Divulgação

O Cine Imperial do Shopping Center Lapa, em Salvador, realiza neste domingo, 25, às 12h, uma Sessão Azul especial do novo filme Lilo & Stitch (2025), voltada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

Os ingressos custam R$ 10, e a entrada será permitida mediante apresentação da Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (CIPTEA).

O que é a Sessão Azul?

A Sessão Azul oferece um ambiente adaptado para proporcionar conforto e bem-estar às pessoas com TEA. Entre os cuidados adotados estão:

Iluminação mais suave

Volume do som reduzido

Liberdade de circulação e expressão

Ambiente acolhedor e inclusivo

Além disso, a exibição contará com a presença de um personagem caracterizado, garantindo interações afetivas, brincadeiras e fotos com as crianças — tornando a experiência ainda mais mágica.

Lilo & Stitch: veja sinopse

O filme, que teve estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 22, conta a história de Lilo, uma menina havaiana cheia de personalidade, que adota Stitch, um alienígena fugitivo disfarçado de cachorro. Juntos, eles constroem uma amizade improvável e descobrem o verdadeiro significado de família e aceitação.

Com direção de Dean Fleischer Camp, o live-action traz no elenco: Maia Kealoha como Lilo, Chris Sanders na voz de Stitch, Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Billy Magnussen e Courtney B. Vance

Onde assistir Lilo & Stitch em Salvador

Lilo & Stitch é a maior estreia desta semana e já está disponível em diversos cinemas na capital baiana, com horários variados para contemplar adultos e crianças.

Confira a lista completa de cinemas e horários onde Lilo & Stitch está passando em Salvador.