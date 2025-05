Lilo & Stitch já tem data para chegar ao streaming; confira

Lilo & Stitch é a maior estreia desta semana - Foto: Reprodução | Disney

A nova adaptação em live-action do clássico da Disney, Lilo & Stitch, estreou nos cinemas nesta quinta-feira, 22. Mas, como já virou costume entre os fãs, a pergunta que não quer calar é: quando o filme estará disponível no Disney+?

Quando Lilo & Stitch (2025) chega ao Disney+?

Embora a empresa ainda não tenha confirmado a data oficial de lançamento no streaming, a previsão é de que a produção chegue à plataforma entre setembro e outubro de 2025, seguindo o mesmo padrão adotado com outros filmes recentes da Disney, como Branca de Neve e Mufasa: O Rei Leão.

Por que a Disney demora para lançar no streaming?

Desde 2023, a Disney vem adotando uma janela de exibição mais longa nos cinemas antes de liberar seus grandes lançamentos no Disney+. Segundo o diretor criativo da Pixar, Peter Docter, isso ajuda a aumentar a bilheteria por meio do boca a boca:

“Nada disso teria acontecido se o filme tivesse chegado ao streaming três semanas depois”, disse em entrevista à Time Magazine.

Portanto, se Lilo & Stitch for bem nas bilheteiras, o lançamento no streaming pode ser adiado para maximizar o retorno nos cinemas.

Onde assistir Lilo & Stitch em Salvador

Lilo & Stitch é a maior estreia desta semana e já está disponível em diversos cinemas na capital baiana, com horários variados para contemplar adultos e crianças.

Confira a lista completa de cinemas e horários onde Lilo & Stitch está passando em Salvador.

Sinopse do live-action de Lilo & Stitch

O filme conta a história de Lilo Pelekai, uma garota havaiana rebelde que adota Stitch, um experimento alienígena fugitivo, acreditando ser um cachorro. Com direção de Dean Fleischer Camp, o longa traz temas como família, amizade e pertencimento, mantendo o espírito da animação original de 2002.

Elenco principal

Maia Kealoha como Lilo

Sydney Agudong como Nani

Chris Sanders como a voz de Stitch (retornando do original)

Zach Galifianakis como Dr. Jumba Jookiba

Billy Magnussen como Pleakley

Courtney B. Vance como Cobra Bubbles

Hannah Waddingham como a Grande Conselheira

Amy Hill e Tia Carrere em papéis inéditos criados para o filme

Recepção da crítica

O filme estreou com 73% de aprovação no Rotten Tomatoes, sendo elogiado por equilibrar o estilo “cartunesco” com momentos emocionantes. A produção foi comparada a outros sucessos live-action da Disney, como Mogli: O Menino Lobo (2016) e A Bela e a Fera (2017). No IMDb, já aparece entre os filmes mais buscados da semana.

Trailer de Lilo & Stitch