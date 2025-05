Prêmios, estreia e atuação de Wagner Moura: tudo sobre O Agente Secreto

Novo longa do diretor Kleber Mendonça Filho teve uma recepção calorosa na França - Foto: Divulgação

O novo longa do diretor Kleber Mendonça Filho, 'O Agente Secreto', protagonizado por Wagner Moura, teve sua estreia mundial no Festival de Cannes 2025 com uma recepção calorosa: foram 13 minutos de aplausos — cinco durante os créditos e outros oito após o fim da exibição. O cineasta interrompeu os aplausos emocionado, agradecendo à equipe envolvida na produção.

"Quero agradecer a toda a equipe que fez este filme e tem uma pequena parte desta equipe aqui. Me sinto muito honrado em ter vocês aqui, foi uma grande experiência fazer 'O Agente Secreto'. Queria agradecer a todos os atores e a toda equipe técnica. Muito obrigado!", declarou Kleber após a exibição.

Além de Wagner Moura, o elenco conta com nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Udo Kier, Isabél Zuaa e Laura Lufési.



Ainda sem data confirmada para estreia nos cinemas brasileiros, o filme já é considerado um dos principais candidatos nacionais à temporada de premiações, incluindo o Oscar 2026.

Sinopse de O Agente Secreto: suspense, espionagem e paranoia no Recife dos anos 1970

A trama gira em torno de Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário especialista em tecnologia que, em plena década de 1970, retorna à sua cidade natal, Recife, para escapar de um passado misterioso. Ao chegar, descobre que está sendo espionado pelos vizinhos, em uma atmosfera carregada de tensão.

Apesar de ambientado em 1977, durante o regime militar, o diretor deixa claro que não se trata de um filme sobre a ditadura.

"O fato de ele passar em 1977 não faz do filme automaticamente e obrigatoriamente um filme sobre ditadura. O filme é um retrato histórico do Brasil. E a palavra ditadura não está no filme", afirmou Kleber.

Críticas elogiam Wagner Moura e direção de Kleber Mendonça Filho

As primeiras críticas foram unânimes em reconhecer o impacto do longa. Jada Yuan, do Washington Post, relatou que os aplausos foram “os mais longos e entusiasmados” que já presenciou no festival. Muitos gritavam “bravo!” ao fim da sessão.

O site The Playlist deu nota máxima ao filme, chamando-o de “obra-prima”. Já a Variety descreveu O Agente Secreto como um “thriller maravilhoso” que mergulha o espectador na atmosfera opressiva e paranoica da época.

“Mendonça demonstra uma capacidade notável não apenas de recriar, mas de nos transportar de volta àquela época, com seu calor opressivo e paranoia”, escreveu o crítico Peter Debruge.

Wagner Moura cotado como Melhor Ator no Festival de Cannes

A atuação de Wagner Moura também tem chamado atenção da crítica especializada. O Deadline destacou a complexidade do personagem e a entrega do ator.

“Moura interpreta o papel com convicção e revela lentamente que ele esconde mais do que deixa transparecer.”

A performance tem gerado especulações sobre uma possível vitória de Moura como Melhor Ator na premiação do festival, marcada para o dia 24 de maio.

Produção e expectativas para o lançamento no Brasil

Com início em janeiro de 2024, a produção do longa se estendeu por 16 meses, sendo cinco de pré-produção, três de filmagens e quase oito meses de montagem.

"Esse é um filme brasileiro que eu quero muito que seja visto no Brasil. Acho que é um filme de grande público", afirmou Kleber em entrevista à CBN.

O Agente Secreto x Ainda Estou Aqui

O Agente Secreto chega em um momento de grande destaque para o cinema brasileiro, que recentemente conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Diversos veículos internacionais estabeleceram paralelos as duas produções brasileiras. Leonardo Goi, do Senses of Cinema, fez questão de dizer que prefere a abordagem “surrealista” de Kleber ao estilo “clássico e estático” de Salles.

“Desculpa, mas eu prefiro a abordagem do Kleber Mendonça Filho, com seus desvios pulps e surrealistas, ao cinema clássico, estático do Salles em qualquer dia da semana.”