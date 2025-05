Wagner Moura e elenco brasileiro brilham na estreia em Cannes - Foto: AFP

O Brasil marcou presença no tapete vermelho do Festival de Cannes 2025 com a estreia de O Agente Secreto, novo filme dirigido por Kleber Mendonça Filho. A première, que aconteceu neste domingo, 18, durante a 78ª edição do festival, reuniu grandes nomes do cinema nacional.

Wagner Moura, protagonista do longa, foi um dos destaques da noite, ao lado de Maria Fernanda Cândido e outros representantes da equipe. Aclamado pela crítica internacional, o filme está na disputa pela Palma de Ouro e vem despertando forte expectativa desde o anúncio de sua seleção oficial.

Wagner Moura na premiere de “ O Agente Secreto ” no Festival de Cannes. pic.twitter.com/juFXIA2IQ4 — Acervo Wagner Moura (@acervowagmoura) May 18, 2025

Sobre o longa



Na trama de 'O Agente Secreto', Wagner Moura interpreta Marcelo, um professor universitário que, perseguido por agentes governamentais por atividades subversivas, foge de São Paulo para Recife. Chegando à cidade durante a semana do Carnaval, ele logo percebe que está sendo espionado pelos vizinhos.

O elenco conta ainda com nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa, Rubens Santos, Laura Lufési, Alice Carvalho, Udo Kier, Thomás Aquino, Suzy Lopes, Buda Lira, Carlos Francisco e Wilson Rabelo. Kleber Mendonça Filho também assina o roteiro da produção.