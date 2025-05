Wagner Moura é 'acusado' de paternidade por ator: "Esse teste de DNA"

O ator Wagner Moura - Foto: Divulgação

O diretor Kleber Mendonça Filho resolveu colocar o dedo na ferida, ou melhor, no gene, e provocou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. Em uma publicação bem-humorada, ele comparou Wagner Moura e Gabriel Leone, sugerindo que as semelhanças entre os dois são coisa de DNA. Os atores estão no elenco de 'O Agente Secreto', longa de Mendonça Filho, que foi destaque no Festival de Cannes 2025, na França, neste domingo, 18.

"Separados no berço. Gabriel e Wagner", escreveu Kleber Mendonça Filho na legenda da publicação que trazia, ainda, uma foto dos artistas juntos.

O post rendeu centenas de comentários, curtidas e teorias conspiratórias. Mas o destaque mesmo foi a reação do próprio Gabriel Leone, que entrou na brincadeira. "Tem que ver esse teste de dna aí...", brincou.

Parecidos ou não, algo que não se pode duvidar é do talento dessa dupla, reconhecido no post pelos fãs e até por outros artistas. "Bebeto e Romário. Issé Golaço, pai!", elogiou o ator Renato Góes.

Os atores Gabriel Leone e Wagner Moura | Foto: Reprodução | Instagram

O Agente Secreto foi aplaudido por 13 minutos em Cannes

O Agente Secreto, protagonizado por Wagner Moura, foi aplaudido de pé por 13 minutos no Festival de Cannes. A comoção foi tanta que o próprio diretor precisou interromper a sessão de aplausos para dar início ao discurso de agradecimento.

Segundo a assessoria de imprensa da produção, os aplausos começaram ainda durante os créditos finais e continuaram por mais oito minutos após a tela escurecer. A recepção calorosa foi descrita pela jornalista Jada Yuan, do Washington Post, como "a mais longa e entusiasmada que já vi até agora no festival", com o público gritando "bravo!" diversas vezes.

No palco, visivelmente emocionado, Kleber Mendonça Filho agradeceu à equipe e ao elenco: “Me sinto muito honrado em ter vocês aqui. Foi uma grande experiência fazer O Agente Secreto. Obrigado a todos os atores e à equipe técnica que tornou esse filme possível.”

O longa está na competição principal da mostra e já é apontado como um dos favoritos ao prêmio de Melhor Filme. Wagner Moura, que vive o protagonista, também desponta como possível vencedor na categoria de Melhor Ator.

Na história, Wagner Moura interpreta um professor especialista em tecnologia que retorna a Recife, sua cidade natal, tentando fugir de um passado nebuloso. No entanto, ao voltar, ele descobre que está sendo vigiado, mergulhando em uma atmosfera de paranoia e vigilância típica dos anos de chumbo.

Além de Moura, o elenco conta com nomes como Udo Kier, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e outros nomes fortes do cinema nacional e internacional.

A produção começou em janeiro de 2024 e levou 16 meses para ser finalizada: cinco de pré-produção, três meses de filmagem e quase oito dedicados à montagem.

Ainda sem data oficial de lançamento, a expectativa é de que O Agente Secreto chegue aos cinemas brasileiros no segundo semestre de 2025.