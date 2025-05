Filme da Netflix já previu morte do papa Leão XIV; saiba detalhes

O Papa Leão 14 assumiu seu lugar neste mês - Foto: Foto: AFP | ALBERTO PIZZOLI

O papa Leão XIV mal assumiu a liderança da Igreja Católica e já teve sua morte prevista por um filme de terror mexicano, lançado em, 2017. No longa-metragem O Habitante, disponível na Netflix, um jornalista detalha a morte do líder religioso e cita o nome dele.

“Há poucos instantes, o monsenhor acaba de anunciar o falecimento do papa Leão 14. Segundo as primeiras notícias vindas do Vaticano, o papa teria falecido por causa de uma sepse e do colapso cardiopulmonar irreversível pelo qual havia sido internado na semana passada”, diz o âncora fictício.

Apesar da notícia, a morte do papa não interfere na história do filme, que se baseia na vida de três irmãs que invadem a casa de um senador, a fim de roubar o dinheiro que ele ganhou com subornos.

Entretanto, as moças acabam ouvindo gritos e descobrem que a filha paraplégica do político está amarrada em uma cama, mas a tentativa de salvar a jovem pode custar a vida delas.

Coincidência ou profecia?

Questionado pelo jornal Clarín sobre a escolha do nome do papa, o diretor do filme, Guillermo Amoedo revelou que buscou um nome que não era usado há mais de um século por um papa.

“O nome eu escolhi ao escrever o roteiro, em 2015. Cruzei diferentes profecias, como as de são Malaquias e da santa Hildegarda de Bingen, com outras teorias apócrifas e também com o histórico dos chamados antipapas. E Leão 14 foi o resultado”, disse ele.

O uruguaio ainda revelou que muitas pessoas o procuraram após o papa escolher seu nome. “Recebi muitos vídeos do TikTok com pessoas falando sobre o tema. E também mensagens de desconhecidos que foram pouco amáveis e me chamaram de 'conspirador' e de coisas piores”, disparou.

Ele também brincou sobre a possibilidade do filme ter muitas conspirações sobre o futuro. “Se analisarem com cuidado, vão ver muitas coincidências que vão além do nome do papa”, concluiu.