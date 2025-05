Abby morre? Saiba como será o final de The Last Of Us

A série tem feito sucesso nas redes - Foto: Reprodução

A morte de Joel abalou os fãs de The Last of Us, série disponível na HBO Max. A segunda temporada termina neste domingo, 18, e devido ao final do personagem de Pedro Pascal, muitos telespectadores ficaram intrigados sobre o destino de Ellie.

Baseada no jogo da no jogo da Sony criado para os consoles PlayStation, a série deve seguir o mesmo roteiro apresentado no jogo, como vem sendo feito.

Se seguir a história, Ellie tentará se vingar de Abby pela morte de Joel, fazendo disso seu maior objetivo de vida. Ela matará todos os aliados da antagonista até ter seu primeiro confronto direto com ela.

As duas acabam se encontrando e brigam anos depois, mas Abby poupa a vida de Ellie ao saber que a parceira dela está grávida. Já no último confronto, Ellie percebe que Abby criou uma relação de parceria com Lev e desiste de matá-la.