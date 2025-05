O suspense da Netflix com só 4 episódios que vai explodir sua mente

Obra tem apenas quatro episódios - Foto: Divulgação

Se você procura uma série de suspense rápida, envolvente e cheia de reviravoltas, 'Inside Man' é a escolha perfeita. Com apenas quatro episódios (cerca de quatro horas no total), a produção britânica lançada em 2022 reúne grandes nomes como Stanley Tucci (Conclave) e David Tennant (Doctor Who), sob a direção do consagrado Steven Moffat, criador de 'Sherlock' e 'Doctor Who'.

Qual é a trama de Inside Man?

A história gira em torno de quatro personagens cujos caminhos se cruzam de forma inesperada:

Jefferson Grieff (Tucci), um prisioneiro no corredor da morte que resolve crimes para tentar se redimir;

Harry Watling (Tennant), um vigário que se envolve em um dilema moral;

Beth Davenport (Lydia West), uma jornalista em busca de uma grande história;

Janice Fife (Dolly Wells), uma professora que se vê em uma situação extremamente perigosa.

Esses personagens enfrentam decisões extremas que podem culminar em um assassinato, tornando a narrativa eletrizante e imprevisível.

Por que maratonar Inside Man?

Além de ser curta e impactante, Inside Man prende a atenção do início ao fim, com atuações marcantes e roteiro inteligente. A série explora questões morais, escolhas difíceis e consequências imprevisíveis, tudo isso em uma narrativa compacta que evita enrolações.

Terá segunda temporada?

Embora Steven Moffat tenha dito que a série foi concebida como uma minissérie, ele admitiu em 2023 que tem discutido a possibilidade de uma continuação. Até o momento, porém, a Netflix não confirmou uma segunda temporada.