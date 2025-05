Filme brasileiro entra no ranking de mais aplaudidos em Cannes; veja lista

Filme brasileiro entra no ranking de mais aplaudidos no Cannes; veja a lista - Foto: AFP

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, 'O Agente Secreto' garantiu um lugar entre os filmes mais ovacionados do século XXI no Festival de Cannes. A produção brasileira foi aplaudida por 13 minutos após sua exibição oficial neste domingo, 18, emocionando o público e reforçando a expectativa em torno da obra, que concorre à Palma de Ouro: o prêmio máximo da competição.

A exibição do longa no prestigiado festival francês contou com a presença de Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Hermila Guedes, estrelas que representam o Brasil em uma das maiores vitrines do cinema mundial. O feito coloca O Agente Secreto ao lado de produções como O Labirinto do Fauno (22 minutos), Fahrenheit 11 de setembro (20 minutos) e Cafarnaum (15 minutos) — todas lembradas por suas longas e calorosas recepções da plateia.

Confira a seguir os filmes mais aplaudidos no Festival de Cannes desde 2000:

1 - O Labirinto do Fauno (2006) – 22 minutos

2 - Fahrenheit 11 de setembro (2004) – 20 minutos

Amor Bandido (2012) – 18 minutos

3 - Demônio de Neon (2016) – 17 minutos

4 - Obsessão (2012) – 15 minutos

5 - Cafarnaum (2018) – 15 minutos

6 - Belle (2021) – 14 minutos

7 - O agente secreto (2025) – 13 minutos

8 - Tiros em Columbine (2002) – 13 minutos

9 - Motel Destino (2024) – 12 minutos

10 - O Artista (2011) – 12 minutos

11- Elvis (2022) – 12 minutos

12 - Ainda Estou Aqui (2025) – 10 minutos

Brasil já ganhou a Palma de Ouro: relembre os feitos do país no festival

Apesar de O Agente Secreto ainda aguardar o veredito da Palma de Ouro em 2025, o Brasil tem uma trajetória marcante em Cannes. A primeira e única vitória nacional na categoria principal aconteceu em 1962, com 'O Pagador de Promessas', de Anselmo Duarte, uma obra-prima do cinema nacional que levou o cristão Zé do Burro, interpretado por Leonardo Villar, da caatinga ao altar da história.

Além dessa conquista, o país já foi premiado seis vezes nas categorias principais do festival. Entre os destaques, está Glauber Rocha, que venceu Melhor Direção em 1969 com 'O Dragão da Maldade' contra o 'Santo Guerreiro'; Fernanda Torres, que ganhou como Melhor Atriz em 1986 por 'Eu Sei que Vou te Amar'; e Sandra Coverloni, agraciada em 2008 por 'Linha de Passe'.

Mais recentemente, Kleber Mendonça Filho também brilhou com 'Bacurau' (2019), que conquistou o Prêmio do Júri, se consolidando como uma das produções brasileiras mais celebradas internacionalmente.

A atriz e preparadora Mariana Loureiro, que trabalhou com Wagner Moura e Walter Salles em Abril Despedaçado, avalia que o momento atual é promissor. “Pode ser que esse ano tenhamos o primeiro prêmio de Melhor Ator para o Brasil. Kleber acredita que essa é a melhor atuação do Wagner no cinema. E olha que ele já fez personagens incríveis”, destaca.