Este erro de Procurando Nemo vai arruinar a sua infância

Se você já assistiu o filme 'Procurando Nemo', da Disney Pixar, deve-se lembrar do protagonista Nemo, que é capturado e levado do oceano para um aquário. Com isso, o seu pai Marlin, também um peixe-palhaço, cruza o mar inteiro para encontrar seu filho. Porém, há um detalhe que contrasta com a biologia real que poucos notaram.

Coral, a mãe de Nemo morreu quando ele ainda era um filhote, fazendo com que seu pai se tornasse superprotetor com o pequeno. Porém, se o filme fosse levar ao pé da letra o que acontece na biologia algo muito diferente aconteceria: caso a fêmea do grupo morresse, o macho se torna a nova fêmea dominante, ou seja, Marlin se tornaria a nova mãe de Nemo, podendo até encontrar um novo parceiro.

Entenda como esse processo funciona

Os peixes-palhaço são animais que vivem em sistemas hierárquicos, geralmente dentro de uma anêmona. Dentro desta hierarquia, há uma fêmea dominante, um macho reprodutor, e outros machos menores. Caso a fêmea morra, que foi o caso de Carol, o macho reprodutor se torna a nova fêmea e um macho menor é “promovido” a macho reprodutor.

O tal “erro” viralizou na rede social Reddit, e mesmo que nem toda informação nas redes sociais seja verdade, essa é comprovada cientificamente.

Mudança de sexo do peixe-palhaço:

- Esse processo é chamado de hermafroditismo sequencial, um tipo de hermafroditismo onde a espécie muda de sexo ao longo da vida;

- Com a fêmea morrendo, a hierarquia deve se manter, com isso, o macho reprodutor “sente” essa necessidade e inicia um processo de estresse social e de alteração hormonal;

- Esses hormônios liberados transformam o corpo do animal o tornando uma fêmea. Com isso, ele assume o título de rainha e segue o ciclo reprodutivo;

- Com essa mudança, o segundo macho mais dominante do grupo toma seu lugar, passando a ser o novo reprodutor.

