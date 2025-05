Próximos filmes dos Vingadores passam por mudança drástica; entenda

‘Vingadores: Doomsday’ marca o retorno de Robert Downey Jr. ao MCU - Foto: Reprodução | Redes Sociais

‘Vingadores: Doomsday’ e ‘Vingadores: Guerras Secretas’, os próximos filmes dos heróis mais poderosos da terra, que serão dirigidos por Anthony Russo e Joseph Russo, conhecidos como Irmãos Russo, passaram por mudanças drásticas. O Marvel Studios decidiu adiar o lançamento das produções, segundo a Variety.

Com isso, Doomsday, que marca o retorno de Robert Downey Jr. ao MCU como o vilão Doutor Destino, foi adiado para 18 de dezembro de 2026. Já Guerras Secretas, o crossover seguinte, foi jogado para 17 de dezembro de 2027.

Originalmente, Doomsday estrearia em 1º de maio de 2026, e Guerras Secretas foi de 7 de maio de 2027.

Por que adiou?

A decisão de adiar os filmes se deve à magnitude dos projetos, segundo fontes do Deadline. Ambos são considerados entre os maiores já feitos pela Marvel Studios, e os atrasos permitirão mais tempo para executar a grandiosa visão criativa.

A escolha por datas em dezembro reflete o sucesso que a Disney/Marvel obteve nesse período de férias, como visto com o estrondoso sucesso de ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’.

Atualmente, Vingadores: Doomsday já está em fase de produção, o que indica que a equipe precisará de mais tempo para o desenvolvimento e pós-produção do que o inicialmente planejado.

Elenco de peso

A Marvel confirmou os principais nomes do elenco do novo filme, em uma das maiores reuniões de astros do MCU já realizada. Dos filmes anteriores de Vingadores retornam: Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M'Baku e Letitia Wright como Pantera Negra. Tom Hiddleston também retorna como Loki.

De personagens apresentados pós-Vingadores: Ultimato - nas fases 4 e 5 do MCU - vão aparecer Simu Liu como Shang-Chi, Danny Ramirez como Falcão, e todo o novo Quarteto Fantástico (Pedro Pascal como Sr. Fantástico, Vanessa Kirby como Mulher Invisível, Joseph Quinn como Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach como o Coisa).

Quase todo o elenco de Thunderbolts* também vai aparecer: Florence Pugh como Yelena, Wyatt Russell como Agente Americano, David Harbour como Guardião Vermelho, Hanah John-Kamen como Fantasma e Lewis Pullman como Bob, o Sentinela.

Retorno dos X-Men

O retorno dos X-Men clássicos dos filmes da antiga Fox também foi confirmado. Esses incluem Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera, Rebecca Romijn como Mística e, apresentado em 'Deadpool & Wolverine', Channing Tatum como Gambit.