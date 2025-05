Robert Downey Jr. é vilão em novo filme dos Vingadores; veja 1ª imagem

A foto dos bastidores mostra a cadeira de Robert Downey Jr - Foto: Reprodução | Redes sociais

O aguardado Vingadores: Doomsday começou oficialmente a ser gravado nesta segunda-feira, 28, conforme prometido por Kevin Feige, presidente da Marvel Studios. A confirmação veio com a divulgação da primeira imagem oficial do filme, publicada pelos diretores Joe e Anthony Russo.

A foto dos bastidores mostra a cadeira de Robert Downey Jr. com o nome "Victor Von Doom" — o novo papel do ator, que agora viverá o vilão Doutor Destino, após ter interpretado o Homem de Ferro até Vingadores: Ultimato.

O enredo do novo longa ainda é mantido em segredo, mas tudo indica que o Doutor Destino — figura poderosa nos quadrinhos por seu domínio das artes místicas e inteligência avançada — será o centro de uma crise global e multiversal. Há ainda indícios de que o filme possa abrir caminho para um confronto entre os Vingadores e os X-Men, algo já visto nas HQs.



Além do retorno de Robert Downey Jr. em um papel inédito, o elenco reúne alguns dos maiores nomes do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). Estão confirmados Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Paul Rudd (Homem-Formiga), Winston Duke (M’Baku), Letitia Wright (Pantera Negra) e Tom Hiddleston (Loki).

As fases 4 e 5 do MCU também marcarão presença com Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (Falcão) e todo o novo Quarteto Fantástico: Pedro Pascal (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby (Mulher Invisível), Joseph Quinn (Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (Coisa).

Também estarão os principais nomes do time Thunderbolts: Florence Pugh (Yelena), Wyatt Russell (Agente Americano), David Harbour (Guardião Vermelho), Hanah John-Kamen (Fantasma) e Lewis Pullman (Sentinela).

Mas a grande surpresa ficou para a live de anúncio do elenco, quando foram revelados os retornos dos X-Men clássicos dos filmes da antiga Fox. Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Alan Cumming (Noturno), Kelsey Grammer (Fera), Rebecca Romijn (Mística) e Channing Tatum (Gambit) — este último apresentado recentemente em Deadpool & Wolverine — estão todos confirmados.

Vingadores: Doomsday estreia em 30 de abril de 2026 no Brasil e servirá como preparação para Vingadores: Guerras Secretas, previsto para 2027, que encerrará oficialmente a chamada Saga do Multiverso iniciada após Vingadores: Ultimato.