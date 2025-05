Inexplicável é baseado em fatos reais? Veja tudo sobre filme da Netflix

O filme é dirigido por Fabrício Bittar - Foto: Divulgação

Sucesso no Brasil e na América Latina, o longa Inexplicável alcançou o 3º lugar no top 10 mundial da Netflix e despertou a curiosidade do público, que passou a questionar se a trama é baseada em fatos reais e quais são as diferenças entre a história verdadeira e a adaptação para o cinema.

Inspirado no livro O Menino que Queria Jogar Futebol: Uma História de Fé e Superação, de Phelipe Caldas, o filme narra a trajetória de Gabriel Varandas, um menino de João Pessoa que, aos oito anos, foi diagnosticado com um tumor cerebral maligno. Apesar do prognóstico médico de que sua situação era irreversível, Gabriel sobreviveu ao tratamento e se recuperou sem sequelas, tornando sua história um símbolo de fé e superação.



O filme é dirigido por Fabrício Bittar, cineasta carioca conhecido por títulos como 'Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro' (2018), 'Bugados' (2019) e 'Como Hackear seu Chefe' (2021). No elenco, Léticia Spiller vive Yanna, mãe do protagonista; Eriberto Leão interpreta Marcus, o pai; Miguel Venerabile dá vida a Gabriel; André Ramiro é o médico Dr. Christian; e Suely Franco interpreta a avó do garoto, Suelene.

Embora se baseie em uma história real, o roteiro de Inexplicável passou por algumas mudanças para adequação dramática. No filme, Gabriel desmaia durante uma partida de futebol; na vida real, ele apresentou apenas dores de cabeça e perda de equilíbrio. Outra modificação envolve o médico: no longa, ele já era conhecido da família, o que não ocorreu de fato.

A ambientação também foi alterada. Enquanto os eventos reais aconteceram em João Pessoa, o filme se passa em São Paulo. A fé, elemento central da trama, sofreu ajustes: na realidade, tanto Yanna quanto Marcus sempre foram religiosos; já na ficção, o pai começa como cético e só depois se aproxima da espiritualidade.

Uma das mudanças mais notáveis está no clímax da história. No filme, Gabriel fica uma hora sem pulso; na vida real, esse momento durou pouco mais de um minuto.