CineMAM promove debate sobre filme 'Sobreviventes'

Trama parte de um naufrágio de um navio negreiro no século XIX - Foto: Divulgação

O CineMAM, em Salvador, promove na próxima terça-feira, 29, às 19h, uma sessão especial do filme Sobreviventes, seguida de debate com o ator baiano Allex Miranda e o crítico de cinema do jornal A TARDE, Rafael Carvalho.

Dirigido pelo cineasta luso-brasileiro José Barahona (1962–2024), Sobreviventes é seu último longa-metragem e constrói uma poderosa alegoria sobre os legados da escravidão e do colonialismo.

A trama parte de um naufrágio de um navio negreiro no século XIX: em uma ilha deserta, sobreviventes brancos e negros precisam reinventar a convivência, enfrentando o dilema de repetir as estruturas de opressão do passado ou construir uma nova sociedade.

Com roteiro assinado por José Eduardo Agualusa e pelo próprio Barahona, o filme mistura ficção e realidade para refletir sobre racismo, poder e humanidade. O lançamento nacional, realizado pela Pandora Filmes, também celebra a memória de Barahona, falecido em novembro de 2024, e reforça seu legado como uma das vozes mais importantes do cinema luso-brasileiro contemporâneo.