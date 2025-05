Estreias da semana: veja tudo que chega à Max, Prime Video e Disney+

Nova temporada de Doctor Who está sendo lançada semanalmente no Disney+ - Foto: Divulgação

Se você está em busca de novas histórias para se envolver, prepare-se: as plataformas de streaming trazem nesta semana uma série de lançamentos imperdíveis. Produções inéditas chegam à Max, Prime Video e Disney+, oferecendo tramas que vão do suspense e da ação ao drama e à comédia.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com todas as estreias da semana para você não perder nada.

Max

Lego Dreamzzz — Temporada 1 (infantil)

• Estreia segunda-feira – 28/04



O Mundos dos Sonhos está sendo atacado pelo Rei do Pesadelo. Cinco amigos se tornam Caçadores de Sonhos para proteger sonhadores de seus planos.

Sobrevivendo às Tentações — Temporada 2

• Estreia terça-feira – 29/04

Doze pessoas são deixadas na natureza, onde um grande prêmio aguarda se conseguirem economizar por 18 dias e evitar as tentações caras pelo caminho.

Os Últimos Lenhadores

• Estreia terça-feira – 29/04



Jared Douglas e sua equipe de madeireiros arriscam suas vidas para extrairem as árvores remotas e mais valiosas do planeta.

Hacks — Temporada 4, Episódio 5

• Estreia quinta-feira – 01/05

Hacks acompanha Deborah Vance, uma lendária comediante em declínio que tenta manter sua residência em Las Vegas. Para renovar sua imagem e atrair um público mais jovem, ela contrata Ava, uma roteirista de 25 anos "cancelada" após uma piada polêmica. Inicialmente, a relação entre as duas é conturbada, mas aos poucos elas descobrem que podem se reinventar — e se salvar — juntas.

Paul American — Temporada 1, Episódio 6

• Estreia quinta-feira – 01/05

Paul American acompanha os irmãos Jake e Logan Paul, dois dos primeiros grandes criadores da internet, agora mergulhando no mundo dos reality shows. Com acesso inédito aos bastidores de suas vidas, a série mostra como eles construíram um império que inclui lutas, negócios milionários e sucesso nas redes sociais, revelando momentos reais e inéditos por trás da fama.



The Last of Us — Temporada 2, Episódio 4

• Estreia domingo – 04/05

Em uma civilização devastada, em que infectados e sobreviventes veteranos estão à solta, Joel, um protagonista abatido, é contratado para tirar uma garota de 14 anos, Ellie, de uma zona de quarentena militar. No entanto, o que começa como um pequeno serviço se transforma em uma jornada brutal através do país.

The Righteous Gemstones — Temporada 4, Episódio 9

• Estreia domingo – 04/05

The Righteous Gemstones é uma série de comédia americana que conta a história de uma família de televangelistas famosos e disfuncionais. A série foi criada por Danny McBride, que também estrela a série como Jesse Gemstone.

Prime Video

Wear Whatever The F You Want — Temporada 1

• Estreia terça-feira – 29/04



A icônica dupla Clinton Kelly e Stacy London está de volta e pronta para transformar clientes um a um na capital da moda, Nova York. Com uma nova perspectiva que celebra a expressão pessoal em vez de regras de estilo ultrapassadas, eles capacitam indivíduos a viver suas fantasias de moda e descobrir sua verdade estilística.



Outro Pequeno Favor

• Estreia quinta-feira – 01/05

Após sair da prisão, Emily Nelson (Blake Lively) tenta recomeçar sua vida. Agora, ao lado da amiga Stephanie Smothers (Anna Kendrick), ela embarca em novas e ousadas aventuras na Itália. A história, que dá continuidade aos eventos de Um Pequeno Favor, se passa na luxuosa ilha de Capri, onde Emily se prepara para um casamento extravagante com um empresário bilionário. No entanto, o que deveria ser uma celebração glamourosa rapidamente se transforma em um caos repleto de traições, segredos perigosos e crimes inesperados.

Disney+

Andor — Temporada 2, Episódios, 4-6

• Estreia terça-feira – 29/04

A série 'Andor' é uma série de suspense e espionagem dentro do universo Star Wars e acompanha Cassian Andor, um ladrão que se transforma em espião rebelde, cinco anos antes dos eventos de "Rogue One". Explora como ele se radicaliza contra o Império Galáctico e como a Aliança Rebelde começa a tomar forma. A trama foca na formação da Rebelião e em como indivíduos e planetas se envolvem nesse processo, cheio de perigos, intrigas e enganos.

Caso Jean Charles: Um Brasileiro Morto Por Engano

• Estreia quarta-feira – 30/04



Caso Jean Charles: Um Brasileiro Morto Por Engano é centrado nos eventos que cercam o trágico assassinato do inocente brasileiro Jean Charles de Menezes (Edison Alcaide), após ele ser confundido com um terrorista. Narrado a partir dos diferentes pontos de vista dos envolvidos, a série analisa como a memória — tanto a exata quanto a alterada — podem se transformar em fato e moldar a nossa compreensão da verdade.

The Americas — Temporada 1, Episódio 8

• Estreia quarta-feira – 30/04

Tom Hanks narra 'The Americas', uma nova série documental de 10 episódios produzida pelos produtores executivos da Planet Earth, que explora os extraordinários mundos e a vida silvestre das Américas do Norte e do Sul. Com a trilha sonora do lendário compositor Hans Zimmer, a série leva o público a uma viagem impressionante pelo supercontinente, repleto de maravilhas nunca vistas e momentos inspiradores vividos junto com as criaturas que o habitam.

Uma Família Perfeita — Temporada 1, Episódio 8 (final de temporada)

• Estreia quarta-feira – 30/04



A série criada por Katie Robbins é inspirada numa história real que chocou o mundo. A trama acompanha Kristine (Ellen Pompeo) e Michael Barnett (Mark Duplass), casal que decide adotar Natalia Grace (Imogen Faith Reid), acreditando que ela é uma menina ucraniana de seis anos com nanismo. Inicialmente, Natalia parece se integrar à família, convivendo com os três filhos biológicos dos Barnett. Contudo, a convivência começa a revelar inconsistências perturbadoras sobre sua idade e intenções, o que leva os pais a suspeitar que ela seja muito mais velha do que aparenta — e potencialmente perigosa.

O Rastreador — Temporada 2, Episódio 15

• Estreia quarta-feira – 30/04

O Rastreador conta a história de Colter Shaw, um homem solitário que viaja pelos EUA em seu trailer preso à sua caminhonete, rastreando pessoas e objetos mediante o pagamento de um valor bem generoso. Com habilidades para sobreviver na natureza e combater bandidos, ele encara as mais diversas missões, como encontrar uma criança desaparecida e salvar um jovem contador de um coach maligno e sua seita.

Titanic: The Digital Resurrection

• Estreia sexta-feira – 02/05

Titanic: The Digital Resurrection, um documentário inovador de 90 minutos, oferece uma visão sem precedentes do desastre marítimo mais infame da história. Usando tecnologia de ponta de escaneamento subaquático, que inclui 715.000 imagens capturadas digitalmente, o especial revela o modelo mais preciso do Titanic já criado: um gêmeo 3D digital em escala real, preciso até o último detalhe. O documentário consegue reconstruir os momentos finais do navio, desafiando suposições sustentadas durante muito tempo e revelando novas percepções sobre o que realmente aconteceu naquela noite em 1912.

Doctor Who — Temporada 2, Episódio 4

• Estreia sábado – 03/05

Na segunda temporada de Doctor Who, o Doutor (Ncuti Gatwa) conhece Belinda Chandra (Varada Sethu) e inicia uma jornada épica para levá-la de volta à Terra. No entanto, uma força misteriosa está impedindo seu retorno e a equipe da TARDIS que viaja no tempo precisa enfrentar grandes perigos, inimigos e terrores maiores do que nunca.

Star Wars: Histórias do Submundo

• Estreia domingo – 04/05



Star Wars: Histórias do Submundo é a nova série animada antológica da Lucasfilm Animation, criada por Dave Filoni. A produção explora o lado criminoso da galáxia através de dois vilões icônicos: Asajj Ventress, ex-assassina e caçadora de recompensas que ganha uma nova chance de vida, e Cad Bane, mercenário que precisa confrontar seu passado ao reencontrar um velho amigo agora do lado da lei. Com supervisão e produção executiva de Dave Filoni, Athena Yvette Portillo e Carrie Beck, a série conta com roteiro de Matt Michnovetz e um elenco de vozes que inclui Nika Futterman, Corey Burton e Lane Factor.